Beytullah'tan tarihi başarı
Meksika’da yapılan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Beytullah Eroğlu 50 metre kelebekte altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eroğlu’nu telgrafla kutladı
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da altın madalya kazanan Beytullah Eroğlu'na tebrik telgrafı göndererek kendisini kutladı..
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:56
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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