 Beytullah'tan tarihi başarı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Beytullah'tan tarihi başarı

    Beytullah'tan tarihi başarı

    Meksika’da yapılan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Beytullah Eroğlu 50 metre kelebekte altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eroğlu’nu telgrafla kutladı

    Meksika'nın Mexico City kentinde 29 Kasım'da başlayan ve 8 Aralık'ta sona erecek olan Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Beytullah Eroğlu büyük bir başarıya imza atarak altın madalyaya uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan Beytullah Eroğlu, 50 metre kelebekte 38,35 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Antrenör Cengiz Altaylı, "Türkiye ilk defa böyle bir organizasyonda altın madalya aldı" dedi.

    ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da altın madalya kazanan Beytullah Eroğlu'na tebrik telgrafı göndererek kendisini kutladı..
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:56
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