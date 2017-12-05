"Balık adam"dan bir madalya daha

Meksika'nın başkenti Meksiko'da devam eden şampiyonada, "balık adam" lakaplı Beytullah, ikinci madalyasına ulaştı. 50 metre kelebekte altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Beytullah, 50 metre sırtüstünde de bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, 50 metre sırtüstünde 42.05'lik derecesiyle Brezilyalı Daniel Dias ve Vietnamlı Thanh Tung Vo'nun ardından üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyona 7 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.