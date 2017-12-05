"Balık adam"dan bir madalya daha
Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Beytullah Eroğlu, erkekler 50 metre sırtüstünde bronz madalya elde etti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da devam eden şampiyonada, "balık adam" lakaplı Beytullah, ikinci madalyasına ulaştı. 50 metre kelebekte altın madalya kazanarak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Beytullah, 50 metre sırtüstünde de bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu, 50 metre sırtüstünde 42.05'lik derecesiyle Brezilyalı Daniel Dias ve Vietnamlı Thanh Tung Vo'nun ardından üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyona 7 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:14
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