Bakan Bak mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya ve 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazanan milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu'nu kutluyorum. 'Balık adam' lakaplı Beytullah'ın bu başarısı bizleri bir kez daha gururlandırdı ve mutlu etti. Uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten Beytullah kardeşime ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."