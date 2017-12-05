 Bakan Bak, Beytullah Eroğlu'nu kutladı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Bakan Bak, 'nu kutladı

    Bakan Bak, <a href="/index/beytullah-eroglu?id=a3d26cfd-de0d-4198-b1ce-e20f9f1d7a57" class="" rel="tag">Beytullah Eroğlu</a>'nu kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı , Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın, 50 metre sırtüstünde de bronz madalya alan 'nu tebrik etti.

    Bakan Bak mesajında, şu ifadeleri kullandı:

    "Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya ve 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazanan milli yüzücümüz 'nu kutluyorum. 'Balık adam' lakaplı Beytullah'ın bu başarısı bizleri bir kez daha gururlandırdı ve mutlu etti. Uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten Beytullah kardeşime ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
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