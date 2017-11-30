Yüzücüler barajı aştı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün küçük yüzücüleri, Muğla'da yapılan 11-12 yaş bölge yarışları finalinde A barajını geçerek kış dönemini tamamladı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:24
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
Yüzücüler barajı aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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