 Yüzücüler barajı aştı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Yüzücüler barajı aştı

    Yüzücüler barajı aştı

    Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün küçük yüzücüleri, Muğla'da yapılan 11-12 yaş bölge yarışları finalinde A barajını geçerek kış dönemini tamamladı.

    Muğla Kapalı Salonu'nda yapılan yarışlara 11-12 yaş arası 7 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde 400 metre serbest kategoride Göktuğ Molla 04:41, Emre Mutlu 05:42, Alanur Koçyiğit 05:06 derecesiyle, 200 metre karışık kategoride Nehir Ersoy 02:56, 200 metre kurbağa kategorisinde Kübra Ersoy 03:00, 200 metre sırt kategorisinde Alanur Koçyiğit 02:38, 50 metre kategorisinde İlker Uyguç 0:42 ve 50 metre sırt kategorisinde Elif Merve Varlık 0:37 derecesiyle A barajını aşarak kendi yaş gruplarında en iyiler arasına adlarını yazdırmayı başardı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:24
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