 Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Efsane yüzücü vefat etti

    Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti

    Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden , 94 yaşında hayatını kaybetti.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden, Cumhuriyetimizle yaşıt bugün vefat etti." denildi.

    Efsane yüzücünün cenazesinin, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği ifade edildi.

    Yüzme camiasında "Nejat Baba" lakabıyla bilinen Nakkaş, hayatı boyunca her yaş gurubundan insanın yüzme sporunu yapması için çaba gösterdi.

    Vefatından kısa bir süre öncesine kadar yüzmeye devam eden Nakkaş, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na birçok kez katıldı.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:48
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