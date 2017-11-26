Efsane yüzücü Nejat Nakkaş vefat etti
Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden Nejat Nakkaş, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden, Cumhuriyetimizle yaşıt Nejat Nakkaş bugün vefat etti." denildi.
Efsane yüzücünün cenazesinin, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği ifade edildi.
Yüzme camiasında "Nejat Baba" lakabıyla bilinen Nakkaş, hayatı boyunca her yaş gurubundan insanın yüzme sporunu yapması için çaba gösterdi.
Vefatından kısa bir süre öncesine kadar yüzmeye devam eden Nakkaş, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na birçok kez katıldı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:48
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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