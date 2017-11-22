"Balık adam"ın sorumluluğu büyük

Meksika'da 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın çalışmalarını Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren Beytullah, açıklamalarda bulundu. Dünya Paralimpik Yüzme Federasyonunun favori listesinde yer aldığını belirten 22 yaşındaki sporcu, altın madalya için havuza gireceğini vurguladı.

Türkiye'ye şampiyona tarihinde madalya kazandıran tek isim olan Beytullah, "Bu kez şampiyonluğu hedefliyorum. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum." dedi.

Beytullah, hedeflerini adım adım gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ben yüzmeye başlamadan önce tarihimizde Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalyamız, hatta finalimiz yoktu. Bu yola çıktığımda bunların hepsini başaracağıma söz vermiştim. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyamı aldım. Avrupa şampiyonu oldum, sırada dünya şampiyonluğu var. Ondan sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Medyanın desteğiyle engellilere daha fazla ulaşıldığına dikkati çeken paralimpik yüzücü, şöyle devam etti:

"Engelliler 'ben de yapabilirim' demeye başladılar ve evlerinden çıkıp, spora yöneldiler. Dünya Şampiyonası'na daha önce 1-2 sporcuyla gidiyorduk. Şimdi 5 sporcuyla Meksika'da yer alacağız. Yaşları küçük ama iyi çalışıyorlar. Onlardan da madalya bekleniyor. Şu an olmasa dahi ileride büyük başarılara imza atacaklarına eminim."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BANA SAHİP ÇIKTI"

Beytullah, profesyonel olarak yüzmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde başladığına değinerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maddi zorluklarla mücadele ederken kendisine sahip çıktığını anlatan milli sporcu, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a beni emanet etti. Onlar da emanetine iyi baktılar, bugünlere gelebildik. Şu an dünya şampiyonluğunu hedefleyen bir paralimpik yüzücüyüm." diye konuştu.

Beytullah, Erdoğan'ın kendisine "balık adam" diye hitap ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu beni gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Omuzlarıma büyük bir yük yüklüyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın dediği balık adam, gerçekten balık adam olmalıdır. Bunun için elimden geleni yapıyorum. İnşallah, altın madalya aldıktan sonra şampiyonluğu Cumhurbaşkanımıza armağan etmek istiyorum."

''BALIK KIZ'' SEVİLAY

Arkadaşlarının "balık kız" diye seslendiği 2003 doğumlu Sevilay Öztürk de Meksika'da madalya için mücadele edecek.

Beytullah'ın akrabalarının yönlendirmesi üzerine 6 yaşında havuzla tanışan Sevilay, gençlerde elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından yeni bir başarıya daha imza atmaya çalışacak.

Dünya Şampiyonası'nda madalya hedeflediğini dile getiren 14 yaşındaki sporcu, havuzla değişen hayatıyla ilgili şunları söyledi:

"Yüzmeye başlamadan önce dışarı hiç çıkmıyordum. Havuzla tanıştıktan sonra dışarı çıktım. Artık daha mutluyum. Engellilere yüzmeyi tavsiye ediyorum. Hem eğlenceli hem de hayatına çok şey katıyor. İlk başta korkuyordum ama şimdi havuzdan çıkmak istemiyorum."

Sevilay, kolu olmadan yüzdüğünü görenlerin şaşırdığını belirterek, "Nasıl yüzüyorsun diye soruyorlar. Herkes şaşırıyor. Arkadaşlarım bana 'balık kız' diye sesleniyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Beytullah gibi doğuştan iki kolu olmayan paralimpik yüzücü, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı ve kürsüde yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.