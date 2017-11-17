 Makedonya’da Osmangazi farkı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Makedonya’da Osmangazi farkı

    Makedonya’da Osmangazi farkı

    Osmangazili yüzücü 3 birincilikle göz kamaştırdı

    Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen ve toplam bin 570 yüzücünün katıldığı Uluslararası XIII. Nemo Cup Yarışları'nda milli takım formasıyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu , 3 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

    Üsküp Olimpik Yüzme Havuzu'nda 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Nemo Cup Yüzme Yarışları'na, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bölge Karmaları Yurtdışı Seçme Müsabakaları'nda başarılı olan 139 sporcu katıldı. Akademik Swimming Club Student Skopje, PK LA Kolubara Lazarevac, Plivacki Savez Nikola Nis gibi başarılı kulüplerden yüzücülerin de katıldığı yarışlarda bin 570 yüzücü kıyasıya mücadele etti. Milli forma ile yarışan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Naz Duru Kahvecioğlu, 100, 200 ve 400 metre serbestte birinci olarak 3 altın madalya birden kazandı.

    100 metre serbest bayanlar 12 yaş grubunda 1.01.46'lık derecesiyle, 200 metre serbest açık yaş yüzmede 02.12.42'lik derecesiyle, 400 metre serbest bayanlar açık yüzmede 04.33.29'luk derecesiyle birinci olarak, 3 altın madalyanın sahibi olan Naz Duru Kahveci, başarılarıyla göz kamaştırdı. Milli takımı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Başantrenörü Gökhan Bora, "Sporcumuz Naz'ın son dönemde yakaladığı başarılar bizler için oldukça önemli. Uluslararası bir müsabakada kürsüye üç madalya ile çıkmak, milli takımımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek bizler için gurur kaynağı oldu. Sporcumu yürekten kutluyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ilçeye kazandırdığı havuzlarla yüzme sporuna ciddi katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:45
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