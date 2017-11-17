Makedonya’da Osmangazi farkı
Osmangazili yüzücü 3 birincilikle göz kamaştırdı
Üsküp Olimpik Yüzme Havuzu'nda 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Nemo Cup Yüzme Yarışları'na, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bölge Karmaları Yurtdışı Seçme Müsabakaları'nda başarılı olan 139 sporcu katıldı. Akademik Swimming Club Student Skopje, PK LA Kolubara Lazarevac, Plivacki Savez Nikola Nis gibi başarılı kulüplerden yüzücülerin de katıldığı yarışlarda bin 570 yüzücü kıyasıya mücadele etti. Milli forma ile yarışan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Naz Duru Kahvecioğlu, 100, 200 ve 400 metre serbestte birinci olarak 3 altın madalya birden kazandı.
100 metre serbest bayanlar 12 yaş grubunda 1.01.46'lık derecesiyle, 200 metre serbest açık yaş yüzmede 02.12.42'lik derecesiyle, 400 metre serbest bayanlar açık yüzmede 04.33.29'luk derecesiyle birinci olarak, 3 altın madalyanın sahibi olan Naz Duru Kahveci, başarılarıyla göz kamaştırdı. Milli takımı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Başantrenörü Gökhan Bora, "Sporcumuz Naz'ın son dönemde yakaladığı başarılar bizler için oldukça önemli. Uluslararası bir müsabakada kürsüye üç madalya ile çıkmak, milli takımımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek bizler için gurur kaynağı oldu. Sporcumu yürekten kutluyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ilçeye kazandırdığı havuzlarla yüzme sporuna ciddi katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:45
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 13
Yorum
anti kocaman takımı senden başka sabote eden yok bence
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Gomis yine gönülleri fethetti!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** bizim cakma türk futbol yildizari örnek alsin,para gece kulübüne yatirmakla adam olunmuyor,helal olsun GOMIS
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 6
Yorum
sdf sdf visca ile takas edin ama yoook siz emreyle edersiniz dimi
Makedonya’da Osmangazi farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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