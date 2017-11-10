Şahika Ercümen, Atatürk'ü suyun altında anacak

Şahika Ercümen, ilk dünya rekorunu 10 Kasım 2011'de Mısır'ın Kızıldeniz'e kıyı şehri Dahab'da sabit ağırlık apnea (paletli-deniz) disiplininde 70 metreye, değişken ağırlık apnea (paletsiz-deniz) disiplininde de 60 metreye inerek kırdığını anımsattı.

Son rekorunda ise geçen yıl 22 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlıklı apnea (paletli-deniz) disiplininde 110 metreye ulaştığını vurgulayan Şahika, "İlk dünya rekorumu Atatürk'ün ölümünün 73. yıl dönümü olan 10 Kasım 2011'de kırdım. Altı yıl sonra aynı yer ve tarihte yeni bir dalış yapacağım için mutluyum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suyun altında anmak istiyorum." diye konuştu.

Sualtında 8 dünya rekoru bulunan milli sporcu, bunları daha da geliştirmeyi amaçladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sualtı sporlarında ülkemizi tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmek en önemli amacım ve kariyerime yeni rekorlar eklemek istiyorum. Bunun için yurt içi ve dışında hazırlıklarım oldu. Böylesine anlamlı bir tarihte kırdığım rekorun yakın zamanda yenileri gelecek. Yine aynı duygularla yenilemek istiyorum. Her dalışta ayrı bir mutluluk duyduğum suyun altında yine Türk bayrağını açacağım için farklı bir heyecan yaşıyorum."

- Şahika'nın rekorları

2011 yılında buzun altından 70 metre olan kadınlar ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak, 110 metreye taşıyan Şahika, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Şahika Ercümen'in kırdığı diğer dünya rekorları şöyle:

Değişken ağırlık apnea (paletsiz-deniz): 60 metre (Dahab/Mısır 10 Kasım 2011)

Sabit ağırlık (paletli-deniz): 70 metre (Dahab/Mısır 10 Kasım 2011)

Değişken ağırlık apnea (paletsiz-deniz): 61 metre (Van/Türkiye 1 Haziran 2013)

Değişken ağırlık apnea (paletsiz-deniz): 91 metre (Kaş/Türkiye 23 Temmuz 2014)

İp destekli apnea (paletsiz-deniz): 72 metre (Kaş/Türkiye 24 Temmuz 2014)

Değişken ağırlık apnea (paletsiz-deniz): 93 metre (Kaş/Antalya 24 Ekim 2016)

Değişken ağırlık apnea (paletli-deniz): 110 metre (Kaş/Türkiye 22 Ekim 2016)