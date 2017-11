Derya Can'dan 'Atatürk' anısına dünya rekoru

Sualtı dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere ithafen Kaş İlçesi Hidayet Koyu'nda rekor için daldı. 95 metreye 2 dakika 32 saniyede tek nefeste dalan Derya Can, yeni bir dünya rekoru kırdı. Dünya Sualtı Sporları Federasyonu CMAS adına CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, hakemler Güney Kore'den Betty Rhin ve Lübnan'dan Rachid Zock'un gözetiminde yapılan dalışta Derya Can, 18 Aralık 2016'da 94 metreye dalarak kırdığı dünya rekorunu 1 metre daha geliştirdi. Derya Can, dünya rekoru kırdıktan sonra büyük bir coşku yaşadı.

DENİZDE ATATÜRK'Ü ANDI

Derya Can, rekor denemesinin ardından ekip arkadaşlarıyla birlikte üzerinde Seni Unutmadık, 1881-1938' yazılı pankart açarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.



Rekor sonrası açıklama yapan Derya Can, "Bugün Ata'mızın aramızdan ayrılışının 79'uncu yılı. Bu rekoru özellikle 10 Kasım'da kırmak istedim. Ata'mıza ithafen kırdım. Bu rekoru başta Ata'mıza, ülkemizin kuruluşunda ve günümüzde bu vatan için canını veren şehitlerimize armağan ediyorum. Kariyerimin 7'nci rekoru. Yarın da bir rekor denemem var. Değişken ağırlık paletli dalında 112 metreye dalmayı deneyeceğim. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.