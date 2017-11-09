 Vali Karahan şampiyon sporcuları ağırladı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Vali Karahan şampiyon sporcuları ağırladı

    Vali Karahan şampiyon sporcuları ağırladı

    Denizli Valisi Hasan Karahan, karate şampiyonu Mehmet Batuhan Özdemir ile şampiyonasında derece yapan Muhammet Tuğrul Şahin’i altınla ödüllendirdi.

    Denizli Valisi Hasan Karahan, İspanya'da düzenlenen Karate Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Mehmet Batuhan Özdemir ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Açık Şampiyonasında derece yaparak Avrupa rekoru kıran Down Sendromlu Sporcu Muhammet Tuğrul Şahin'i kabul etti.
    Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Antrenör Doğan Deveci, şampiyon sporcular Mehmet Batuhan Özdemir, Muhammet Tuğrul Şahin ve sporcunun annesi Hatice Şahin katıldı. Şampiyon sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Vali Karahan, genç sporcuları altınla ödüllendirirken, başarılarının devamını diledi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:10
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