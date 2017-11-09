Vali Karahan şampiyon sporcuları ağırladı
Denizli Valisi Hasan Karahan, karate şampiyonu Mehmet Batuhan Özdemir ile yüzme şampiyonasında derece yapan Muhammet Tuğrul Şahin’i altınla ödüllendirdi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Antrenör Doğan Deveci, şampiyon sporcular Mehmet Batuhan Özdemir, Muhammet Tuğrul Şahin ve sporcunun annesi Hatice Şahin katıldı. Şampiyon sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Vali Karahan, genç sporcuları altınla ödüllendirirken, başarılarının devamını diledi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:10
-
''İnanmayan gitsin!''
Toplam 27
Yorum
kocaman belamızsın sen sen FENERBAÇE'NİN hocası olamayacak kadar düşük seviyede birisisin DEFOL git hayallerinle yaşa
-
Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 21
Yorum
HASSABEYİ 2/ALMANYA BUNDESLIGA Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması/Bize göre12 TÜRK pasaportlu 5 i altyapıdan yetişmiş
-
Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Toplam 4
Yorum
LİVERPOOL RAMOS HAKLI SEN PEPE Yİ ÖVÜYON NE DİYECEKTİ RAMOS REAL MADRİDİN ÇOCUĞU HERŞEYİ BİR DEFANSTAN DAHA FAZLASI FAKAT ŞAMPİYON BARÇA.
Vali Karahan şampiyon sporcuları ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.