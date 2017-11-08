 Engelli sporcu 4 madalya ile döndü – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Engelli sporcu 4 madalya ile döndü

    Engelli sporcu 4 madalya ile döndü

    Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası’nda 4 madalya kazanan engelli sporcu Ercan Temur’u makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

    Ziyaret sırasında sporcuya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, sporcunun babası ve antrenörü de eşlik etti.

    İl Müdürü Demir, Vali Coşkun'a verdiği bilgilerde, Trabzon'da terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının verildiği Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası'nın 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da düzenlendiğini ve Ercan Temur'un 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 400 metre serbest müsabakalarında Türkiye şampiyonluğu ve 50 metre serbest müsabakasında ise Türkiye ikinciliği derecelerini elde ettiğini söyledi.

    Ercan Temur'u kutlayarak başarılarının devamını dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

    Vali Coşkun, Osmaniye'ye 4 madalya ile dönen sporcunun gurur verdiğini ifade ederek, sporcuya gelecekte de yeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:24
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