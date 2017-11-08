Engelli sporcu 4 madalya ile döndü
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 4 madalya kazanan engelli sporcu Ercan Temur’u makamında kabul ederek, ödüllendirdi.
İl Müdürü Demir, Vali Coşkun'a verdiği bilgilerde, Trabzon'da terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının verildiği Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nın 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da düzenlendiğini ve Ercan Temur'un 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 400 metre serbest müsabakalarında Türkiye şampiyonluğu ve 50 metre serbest müsabakasında ise Türkiye ikinciliği derecelerini elde ettiğini söyledi.
Ercan Temur'u kutlayarak başarılarının devamını dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.
Vali Coşkun, Osmaniye'ye 4 madalya ile dönen sporcunun gurur verdiğini ifade ederek, sporcuya gelecekte de yeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:24
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 18
Yorum
saran başkan fb şampiyon şu aziz giderse saran gelirse dünya kulübü oluruz aykutla volkanı da al git aziz
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 3
Yorum
recep valbuena,alper ve isla acilen gönderilsin.cok ileriye cikiyor bunlar.oyun düzenimiz bozuluyor.
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 5
Yorum
yollayın şunu hemen kurtulalım şundan on numara kim alper kim vasatın önde gideni
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