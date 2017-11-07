Madalyalar rekorla geldi
Yaşar Üniversitesi’nin milli yüzücü öğrencileri Emre Sakçı ve Berk Özkul, Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen şehrinde yapılan Uluslararası Pilsen Sprint Turnuvasında 4‘ü altın toplam 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Emre Sakçı 50 metre kurbağalamada yüzdüğü 27.02’lik derecesiyle şampiyona rekoru da kırdı.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Çalışmalarını, Fenerbahçe Spor Kulübünde antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile birlikte sürdüren Sakçı ile Özkul, bu yarışmanın önümüzdeki Aralık ayında yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık olduğunu belirterek, "Şampiyona öncesi son hazırlık için 9-12 Kasım tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenecek Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasına gidiyoruz. Burada da iyi dereceler elde edip hazırlıklarımızı tamamlayarak Aralık'taki Avrupa Şampiyonasında ülkemize iyi dereceler getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:24
-
Fenerbahçeli oyunculardan flaş açıklama
Toplam 13
Yorum
05 FENERBAHCE YORUM YAZARKEN NEDEN HEMEN KIRICI OLMAYA VE HAKARETE VARAN YORUMLAR YAZIYORSUNUZ BÜTÜN KULÜPLER BERABER ORTAK KARAR ALIP GİTMİYORUZ DENİLSE
-
''Öz güvenim yükseliyor''
Toplam 2
Yorum
Böyle İyi Kardeşim sen devam et sen böyle oldukça senden kimse forma alamaz, kartal yuvasından alır.
-
Barcelona tepkisi
Toplam 21
Yorum
ömer parti kur oy verelim be fiko başkan
Madalyalar rekorla geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.