 Madalyalar rekorla geldi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Madalyalar rekorla geldi

    Madalyalar rekorla geldi

    Yaşar Üniversitesi’nin milli yüzücü öğrencileri ve , Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen şehrinde yapılan Uluslararası Pilsen Sprint Turnuvasında 4‘ü altın toplam 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 50 metre kurbağalamada yüzdüğü 27.02’lik derecesiyle şampiyona rekoru da kırdı.

    Geçtiğimiz ay sonunda Çek Cumhuriyeti'nin Pilsen şehrinde yapılan Uluslararası Pilsen Sprint Turnuvasına, 12 ülkeden toplam 717 sporcu katıldı. Yaşar Üniversitesi'nin milli yüzücüleri mre Sakçı ile , madalya kazananlar arasına isimlerini yazdırmayı başardı. Yüzmede dünya rekoru kıran ilk Türk yüzücü olan Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi , Pilsen'de 4'ü altın 1'i bronz 5 madalya kazandı. Dünya gençler rekortmeni genç yüzücü Sakçı, 50 metre kurbağa, 50-100-200 metre serbestte altın madalyaya, 100 metre kurbağada ise bronz madalyaya uzandı. Sakçı, 50 metre kurbağalamada yüzdüğü 27.02'lik derecesiyle, aynı zamanda şampiyona rekoru da kırdı. Bugüne kadar çeşitli yaş gruplarında birçok rekoru ve Türkiye şampiyonlukları ile uluslararası dereceleri bulunan Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi da 100 metre kelebekte bronz madalyayı elde etti.

    HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
    Çalışmalarını, Fenerbahçe Spor Kulübünde antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile birlikte sürdüren Sakçı ile Özkul, bu yarışmanın önümüzdeki Aralık ayında yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık olduğunu belirterek, "Şampiyona öncesi son hazırlık için 9-12 Kasım tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenecek Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasına gidiyoruz. Burada da iyi dereceler elde edip hazırlıklarımızı tamamlayarak Aralık'taki Avrupa Şampiyonasında ülkemize iyi dereceler getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:24
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