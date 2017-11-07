 Down sendromlu Muhammed Avrupa'da zirvede – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Muhammed Avrupa'da zirvede

    Down sendromlu Muhammed Avrupa'da zirvede

    Denizlili sporcu Muhammed Tuğrul Şahin, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

    Daha önce de yüzmede birçok uluslararası başarıya imza atan Muhammed Tuğrul, madalyalarına Avrupa Rekoru ekleme başarısı gösterdi. Ailesinin doğduktan hemen sonra olduğunu öğrendiği ve ABD'li bir doktorun tavsiyesiyle rehabilitasyon amaçlı olarak havuza götürmeye başladığı sporcu, yüzmede başarıdan başarıya koştu.

    Ailesinin geçirdiği trafik kazasında babasını ve ablasını kaybeden Muhammed Tuğrul Şahin, annesi Hatice Şahin'in de desteğiyle yüzmeden kopmadı. 2013 yılında Portekiz'de, 2016 yılında İtalya'da yapılan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda çeşitli dallarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Denizlili Muhammed, Paris'te madalyalarını rekorla taçlandırdı. 28 Ekim-04 Kasım tarihleri arasındaki şampiyonaya Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı'nın sporcusu olarak katılan yüzücü, Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Down sendromlu Muhammed Avrupa'da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.