Down Sendromlu İrem Öztekin'den dünya rekoru

Down Sendrom Yüzme Milli Takımı ile Fransa’nın başkenti Paris'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda yer alan İrem Öztekin 100 metre kelebekte 2.03.32 derecesi ile gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı ile Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda yer alan İrem Öztekin 100 metre kelebekte 2.03.32 derecesi ile gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Günün bir diğer rekoru ise 200 metre kelebek açık yaş Avrupa rekoru 4.41,11 derecesi ile Muhammed Tuğrul Şahin'den geldi.



DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na büyükler kategorisinde ilk kez katılan genç yüzücü İrem Öztekin şampiyonada 4 madalya alarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Genç sporcu ilk gün 50 metre kelebek stilde Avrupa 2.'si olurken, daha sonra sırası ile 200 metre serbest stilde Avrupa üçüncüsü, 50 metre sırtüstü stilde Avrupa üçüncüsü ve 100 metre serbest stilde Avrupa üçüncüsü oldu. Öztekin 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazanarak ayrı bir rekora imza attı.



Başarılı sporcu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, gururluyum. Bize bu imkanları sağlayan federasyon başkanımız Birol Aydın'a ve bana güvenen antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Kazandığım bu madalyaları ve kırdığım dünya rekorunu kahraman şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.



Milli Takım Kafile Başkanı Onur Sağlam ise şampiyonada yüzülen derecelerin şu ana kadar Down Sendromlular arasında yüzülen en iyi dereceler olduğunu vurguladı.



Federasyon Başkanı Birol Aydın da, "Özel Sporcular son yıllarda altın çağını yaşıyor. 2012 yılından bu yana performansa dayalı yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bize inanan ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim amacımız özel sporcularımızın hayatın tam merkezinde olmaları, Edirne'den Kars'a tüm özel çocuklarımıza spor yaptırmak. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen tüm devlet büyüklerimize, kişi, kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



2017 DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin 1 gümüş, 3 bronz madalyanın sahibi olurken, Cengizhan Dönmez ise 800 metre serbest stilde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya, Fatma Çağla Demir ise 400 metre karışık stilde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar ile Türk Milli Takımı 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya elde etti.

Şampiyona yarınki müsabakaların ardından sona erecek.