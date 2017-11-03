 Cemre'nin inanılmaz başarısı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Cemre'nin inanılmaz başarısı

    Cemre'nin inanılmaz başarısı

    Doğuştan görme engelli olan 9 yaşındaki , sporundaki başarısıyla takdir topluyor.

    Son 2 yılda katıldığı şampiyonalardan 12 madalya kazanan , en büyük hedefinin dünya şampiyonu olarak Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu söylüyor.

    Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy Olimpik Havuzu'nda yapılan 2017 Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası'nın en küçük yarışmacısı olan 9 yaşındaki sergilediği başarılı performansla 3 madalya birden kazandı. Yüzmeye annesinin desteğiyle hobi olarak başlayan Ateş, okulundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Kayseri Emel Çarman Ortaokulu 5. sınıfta okuyan Ateş, sınıfını takdir belgesi alarak geçerken, çok sevdiği yüzme sporunu da başarı ile sürdürüyor.

    En büyük hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirterek Ateş, "Yüzmeye hobi olarak başladım. Daha önce 3 kere yarışmaya katıldım. Trabzon'daki yarışmayla birlikte toplam 12 tane madalya kazandım. Dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

    Anne Şenay Ateş ise kızının başarısından çok mutlu olduğunu belirtirken kızının daha önce Alanya, Aksaray'ın ardından şimdi de Trabzon'da yarıştığını belirtti. Şampiyonalardan kızının 12 madalya aldığını belirten anne Ateş, " Kızımın başarısıyla gurur duyuyorum. Çok azimli. Hem okulunu hem de yüzme sporunu sürdürüyor. Haftada hemen hemen 5 gün idmana gidiyor. Derslerini de aksatmıyor. İkiz kız annesiyim. Diğer kızımın adı Ceren. Onun görme problemi yok. Cemre ise doğuştan görme engelli" diye konuştu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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