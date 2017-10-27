 Osmangazili yüzücüler Makedonya yolcusu – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Osmangazili yüzücüler Makedonya yolcusu

    Osmangazili yüzücüler Makedonya yolcusu
    Osmangazi Belediyespor Kulübü Takımı sporcuları Naz Duru Kahvecioğlu ve Muhammed Kerem Aslan, 11-12 Kasım tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenecek XIII. Nemo Cup Yüzme Müsabakaları'na gitmeye hak kazandı.

    Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından bölge karmaları yurtdışı seçme müsabakaları yapıldı. İzmir Alsancak Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakada Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları gösterdikleri performansla göz doldurdu. Fenerbahçe, Bosch, Pamukkale Üniversitesi gibi takımların katılım sağladığı seçmelerde toplamda 120 sporcu, XIII. Nemo Cup'a katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Osmangazili Naz Duru Kahvecioğlu 100 serbest, 200 serbest, 400 serbest ve 800 serbest kategorilerinde birinci olurken, Muhammed Kerem Aslan ise 200 serbest, 100 kurbağalama, 200 kurbağalama kategorilerinde birinci olarak XIII. Nemo Cup'ta yarışmaya hak kazandı.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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