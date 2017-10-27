Osmangazili yüzücüler Makedonya yolcusu
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından bölge karmaları yurtdışı seçme müsabakaları yapıldı. İzmir Alsancak Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakada Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları gösterdikleri performansla göz doldurdu. Fenerbahçe, Bosch, Pamukkale Üniversitesi gibi takımların katılım sağladığı seçmelerde toplamda 120 sporcu, XIII. Nemo Cup'a katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Osmangazili Naz Duru Kahvecioğlu 100 serbest, 200 serbest, 400 serbest ve 800 serbest kategorilerinde birinci olurken, Muhammed Kerem Aslan ise 200 serbest, 100 kurbağalama, 200 kurbağalama kategorilerinde birinci olarak XIII. Nemo Cup'ta yarışmaya hak kazandı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:05
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
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