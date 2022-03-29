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‘Az da olsa çalıştık’ çıkışı

Geçtiğimiz günlerde 'Az da olsa çalıştık' paylaşımı yapan Y.Malatya hocası Cihat Arslan, bunu futbolculara söylediğini belirtti. Arslan, "7 kişi çalıştık. Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
‘Az da olsa çalıştık’ çıkışı
Geçtiğimiz günlerde 'Az da olsa çalıştık' paylaşımı yapan Y.Malatya hocası Cihat Arslan, bunu futbolculara söylediğini belirtti. Arslan, "7 kişi çalıştık. Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda" diye konuştu.
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