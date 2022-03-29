‘Az da olsa çalıştık’ çıkışı

Geçtiğimiz günlerde 'Az da olsa çalıştık' paylaşımı yapan Y.Malatya hocası Cihat Arslan, bunu futbolculara söylediğini belirtti. Arslan, "7 kişi çalıştık. Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda" diye konuştu.
Geçtiğimizgünlerde 'Az da olsa çalıştık' paylaşımı yapan Y.Malatya hocası Cihat Arslan, bunu futbolculara söylediğini belirtti. Arslan, "7 kişi çalıştık. Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda" diye konuştu.