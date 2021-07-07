Malatya’ya Tetteh müjdesi

Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh transferinde müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ganalı golcünün bonservisi için kulübü Sparta Prag'la anlaştığı öğrenildi. Malatya ekibinin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştığı bildirildi. Çekya kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra transferin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi. Süper Lig'den de birçok talibi olan 23 yaşındaki santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 33 karşılaşmada 6 gol, 6 asist yaptı ve 12 gole katkı sağladı. Genç forvet, Süper Lig'de geçen sezon özellikle hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra dripling özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

AABID ÇOK İDDİALI

Yeni Malatyaspor'un Hatayspor'dan yeni transferi Aabid, camiaya umut dağıttı. 29 yaşındaki Faslı orta saha, "Ligde tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyelerde bitirmek. Takımla birlikte iyi bir sezon geçirmek" diye iddialı konuştu.