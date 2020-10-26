Malatya’nın kafası çalıştı!

Süper Lig'in formda ekibi Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni de puansız gönderdi. Kırmızı-siyahlılar, 10'da Malatyalı eski orta saha Murat'la öne geçti: 0-1. Ev sahibi ekipte, 24'te kornerden Semih kafayla eşitliği sağladı: 1-1. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya adeta golle başladı. 52'de yine kornerden gelen topu bu sefer Kubilay ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede skoru koruyan Malatya ekibi, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Son 2 maçından yenilgiyle ayrılan başkent ekibinde ise Mert Nobre'nin de koltuğu sallanmaya başladı.

1-0'DAN GELİP KAZANMAK ÖNEMLİ

Yeni Malatyaspor'un 2. golünün asistine kornerden imza atan yapan Zeki Yavru, iyi bir geri dönüş yaptıklarını söyledi. Yavru, "Galip gelmek önemliydi. 1-0'dan dönmek daha da önemli. 2 haftadır performans gösteriyorum. Gol ve asist yapmak benim adıma sevindirici oluyor" dedi.

AŞAĞIDA OLMAMAK ÖNEMLİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçında gelecek adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Hamzaoğlu, "Bizim için iyi bir üç puandı. Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı bay geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Moral açısından da iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maç oynadık" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, iyi çalışmalarına bunun yeterlig olmadığını gördüklerini belirtti. Işık, "İyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.