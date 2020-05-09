Yeni Malatyaspor'da corona virüsü testleri negatif  - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da corona virüsü testleri negatif

Yeni Malatyaspor'da corona virüsü testleri negatif

Son dakika corona virüsü haberleri... ekiplerinden BtcTurk futbolcuları ve kulüp çalışanları yeni tip corona virüsü (COVID-19) testinden geçti. Yapılan testin tümünde sonuçlar negatif çıktı.

ekipleri, yeniden takım antrenmanlarının programlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. BtcTurk yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolcular ve kulüp çalışanlarını testten geçirdi. Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve 'nde yapılan testlerin ardından futbolcular odalara yerleştirildi. Sarı siyahlı takımın yapılan testlerinin negatif çıktığı belirlendi. Takım 1 hafta içinde antrenmanlara başlayacak.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 14:32
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