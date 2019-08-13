Süper Lig haberleri (13.08.2019) - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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haberleri (13.08.2019)

Süper Lig haberleri (13.08.2019)
Ankaragücü beklemede
Transfer yasaklısı A.Gücü, Bankalar Birliği'ni bekliyor. Başkan Mehmet Yiğiner, "Tahtanın açılması için yapılandırma sürecinin bir an önce bitmeli. Evrakları gönderdik, haber bekliyoruz. Konuyu çözersek en kötü ilk 10 içinde olacak bir takım kuracağız" dedi.

Kayseri'ye büyük şok
Kayserispor, ekonomik sıkıntıdan ötürü büyük bir sorun ile karşı karşıya. Perşembe günü 14.00'e kadar TFF'ye 2 milyon euro yatırmazsa transferlerine lisans çıkaramayacak sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısına amatörden futbolcularla çıkmak zorunda kalacak.

İki eksik var
İLK haftada Alanya'yı ağırlayacak Kayseri, yakında kullanıma açılacak yeni tesisinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Takımdan ayrı çalışan Mensah ve Hasan Hüseyin Acar'ın ikinci haftadaki A.Gücü maçına yetişmesi bekleniyor.

Himmet ve Burak ayrıldı
Transfer şampiyonu Denizlispor'da, iki isimle yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, Burak Altıparmak ve Muhammed Himmet Ertürk'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki Burak, Ege ekibinde 3 sezonda 90 resmi maça çıkarken; 25 yaşındaki Burak ise 16 maçta oynadı.

Gençler'de Sio iddialı
Gençlerbirliği'nin yeni golcüsü Giovanni Sio, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda teknik heyetin gözüne giren ve TSYD Kupası'nda golünü atan Fildişili forvet, "Lige iyi başlangıç yapmak ve atacağım gollerle takımımı üst sıralara taşımak istiyorum" dedi.

Konya 30 bin hedefine yakın
Konyaspor basın sözcüsü Güven Öten, forma satışı kampanyasında 3 günde 30 bin rakamına yaklaştıklarını söyledi. Öten, "Kampanya yoğun ilgi gördü. 3 günde 29 binin üzerine çıktık. Amacımız kısa sürede aidiyet bilincinin oluşmasıydı" diye konuştu.

Twumasi bombası
Lig'in yeni ekibi Gazişehir transfere doymuyor. Son olarak Kayode'yi renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar, Ganalı sağ kanat Twumasi'ye (25) kanca attı. Alaves ile 2022'ye kadar kontratı bulunan oyuncunun kiralanacağı öğrenildi. Astana'da dikkat çeken Twumasi geçen sezon 13 maça çıkmıştı.

Son karar Gulan
Sol bek araşıylarını sürdüren Antalyaspor, Kızılyıldız'ın Sırp Milan Rodic'i bırakmaması üzerine Nikola Gulan'ı bitirmek için atağa kalktı. Daha önce el sıkışılan 30 yaşındaki Sırp savunmacının önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor. Son olaras Mouscron'da oynayan Gulan'ın bonservisi elinde.

'Ligi biliyorum'
Sivasspor'un Porto'dan kiraladığı Brezilyalı maestro Fernando Andrade, Türkiye Ligi'ni daha önceden de takip ettiğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "'dan da haberim vardı. ve Robinho burada forma giymişti. Şimdi de Goiano var. Umarım başarılı bir sezon geçiririz" dedi.

Yeni Diagne Mame Thiam
Kadrosunu yenileyen Kasımpaşa, Trabzon maçını iple çekiyor. Hazırlık maçlarında 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Paşa'nın performansı teknik heyeti memnun etti. , Senegalli golcü Thiam'ın yeni sezonda 'Diagne' etkisi yapabileceğini belirtti.
  1. 13.8.2019
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