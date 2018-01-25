Doria İstanbul'a geldi!
Evkur Yeni Malatyaspor’un kiralık olarak transfer ettiği Brezilyalı stoper Matheus Doria, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Aziz Yalçınkaya, genel sekreter Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik ve bir grup taraftar karşıladı.
Yeni Malatyaspor atkısıyla poz veren 23 yaşındaki oyuncu, Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşme imzalayacak.
Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Brezilyalı futbolcu, Cuma günü Malatya'da takımla birlikte çalışmalara başlayacak
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
Doria İstanbul'a geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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