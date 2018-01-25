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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Doria 'a geldi!

    Doria İstanbul'a geldi!

    Evkur ’un kiralık olarak transfer ettiği Brezilyalı stoper Matheus Doria, 'a geldi.

    Atatürk Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Kulübü İkinci Başkanı Aziz Yalçınkaya, genel sekreter Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik ve bir grup taraftar karşıladı.

    Yeni Malatyaspor atkısıyla poz veren 23 yaşındaki oyuncu, Cuma günü sabah saatlerinde 'da sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşme imzalayacak.

    Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Brezilyalı futbolcu, Cuma günü Malatya'da takımla birlikte çalışmalara başlayacak

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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