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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’dan imza şov

    Yeni Malatyaspor’dan imza şov
    MALATYASPOR, geleceğin takımını kurmak için kolları sıvadı ve TFF 1. Lig'de Elazığspor'dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig'de yer alan Düzyurtspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti. 21 yaşındaki Berk Yıldız ligin ilk yarısında 16 maçta görev yaptı. Erol Bulut'un istediği genç oyuncu orta sahada görev yapıyor. 20 yaşındaki Gökhan Akkan savunmada oynuyor ve ilk yarıda 16 maçta forma giydi. 21 yaşındaki orta saha Mustafa Eskihellaç ise Düzyurtspor formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta ter döktü ve 8 gol kaydetti.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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