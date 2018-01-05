Yeni Malatyaspor’dan Khalid Boutaib ile ilgili açıklama
Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında Türkiye’den çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan Faslı golcüsü Khalid Boutaib’i satmayacağını açıkladı.
Sarı kırmızılı takımda Teknik Direktör Erol Bulut bir açıklama yaparak, bu sezon attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Khalid Boutaib'i satmayacaklarını söyledi.
"Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz"
Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Faslı futbolcuya gelen teklifler üzerine bir açıklama yapan Erol Bulut, şunları söyledi:
"Bu futbolcumuz bu sene Dünya Kupası'nda forma giyecek. Ligin ilk yarısında takımı adına olumlu şeyler yaptı. Benim sistemimde olmasını istediğim bir futbolcumuz. Onu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Khalid, Türkiye'de oynadıkça daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz"
Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Faslı futbolcuya gelen teklifler üzerine bir açıklama yapan Erol Bulut, şunları söyledi:
"Bu futbolcumuz bu sene Dünya Kupası'nda forma giyecek. Ligin ilk yarısında takımı adına olumlu şeyler yaptı. Benim sistemimde olmasını istediğim bir futbolcumuz. Onu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Khalid, Türkiye'de oynadıkça daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:04
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
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..... Tabii tabiiii..balonsaray bu sloganla çinden amaerikaya dunyayi salladi besiktasa rakip oldu;;))
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
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dogan iflasta kaldınız
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Cenk Tosun'un çıkacağı ilk maç belli oldu
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Kartal Bize iyi bir 10numara şart ve bir kaleci
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