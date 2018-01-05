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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan ile ilgili açıklama

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>’dan <a href="/index/khalid-boutaib?id=f4cfd835-0f56-4b9b-b047-6a1c4ec59127" class="" rel="tag">Khalid Boutaib</a> ile ilgili açıklama

    Evkur , devre arasında Türkiye’den çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan Faslı golcüsü ’i satmayacağını açıkladı.

    Sarı kırmızılı takımda Teknik Direktör Erol Bulut bir açıklama yaparak, bu sezon attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu 'i satmayacaklarını söyledi.

    "Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz"
    'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Faslı futbolcuya gelen teklifler üzerine bir açıklama yapan Erol Bulut, şunları söyledi:
    "Bu futbolcumuz bu sene Dünya Kupası'nda forma giyecek. Ligin ilk yarısında takımı adına olumlu şeyler yaptı. Benim sistemimde olmasını istediğim bir futbolcumuz. Onu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Khalid, Türkiye'de oynadıkça daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:04
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