Malatya Gümüş’ü istiyor
Devre arasında forvet takviyesi yapacak sarı-kırmızılılar rotasını G.Saray’a çevirdi. Sarı- kırmızılı kurmaylar, Aslan’da şans bulamayan Sinan Gümüş’ün transferi için şartları zorlayacak
Ancak G.Saray'daki yönetim ve teknik direktör belirsizliği bu transferin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise her ne şartta olursa olsun Sinan Gümüş'ün transferi için şartları sonuna kadar zorlayacak. Sözleşmesi 2019'da bitecek 23 yaşındaki gurbetçi golcü, bu sezon 7 maçta şans bulabildi. Ligde 3 maçta 39 dakika süre alırken, kupada oynadığı 2 maçta 2 gol, 3 asist katkısında bulundu. Avrupa Ligi'nde de 2 mücadelede boy gösterdi.
Savaş ÇORLU
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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