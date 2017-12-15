 Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi

    Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi

    Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu öğrenildi. 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadında 20 bin biletin satıldığı, bu gün itibariyle de kalan 2 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

    Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan E. Yeni Malatya'da, Pazar günü oynanacak müsabakanın biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu statta, 20 bin biletin satıldığı, bugün itibariyle de kalan 3 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Misafir takım taraftarı için 2 bin 500 koltuk ayrılan statta güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler nedeniyle ise 2 bin 500 koltuğa kimse oturamayacak. Maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı önü ve Eski Belediye Meydanı'ndaki gişelerden satılıyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:35
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