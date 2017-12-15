Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi
Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu öğrenildi. 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadında 20 bin biletin satıldığı, bu gün itibariyle de kalan 2 bin 500 biletin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:35
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 8
Yorum
klaus sloukas, çok iyi oyuncu, fakat bu maçta son dk.da yaptığı, yunan tk.ları ile yapılan maçlarda yaptığına hata mı diyeceğiz ne tesadüf .......
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
KFY FENERBAHÇEMİZİN İYİ GİDİŞİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILAN HABERLER BUNLAR. BU SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENEMEZ.
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
JACKAL3550 Bu Tezgahın Faturasını Kım Odeyecek ,.Fenerbahce Klubunun En AZ 300 Mılyon Euro Kaybı Var,.Onemlı Olan Klup Kaybının Gıderılmesı ,.
Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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