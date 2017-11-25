 Malatya kapalı gişe – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Malatya kapalı gişe

    Malatya kapalı gişe
    Y.MALATYA'NIN, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş'la evinde oynayacağı maç kapalı gişe olacak. 27 bin 44 kişi kapasiteli statta tüm biletlerin tükendiği öğrenildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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