Malatyaspor ‘büyük’ düşünüyor
E. Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Adem Büyük, Erol Bulut’un gelmesiyle takımın gerçek kalitesinin ortaya çıktığını belirterek, “Yaşadığımız bir hoca değişikliğinden sonra takımın gerçek kalitesi ortaya çıktı. Tabi bunda Erol hocamızın da bize verdiği önemli bir katkı var. Biz de oyuncular olarak oyun mantalitesi olan bir teknik adama ayak uydurduk” dedi.
"KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN DA BERABER OLMAMIZ GEREKİYOR, BUNU BAŞARDIK"
Adem, kazandıklarında nasıl beraber hareket ediyorlar ise kaybettiklerinde de beraber olmayı başardıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Kazandık ama bu maç geride kaldı, diğer maçlar gibi. Kazandığımız zaman nasıl berabersek, kaybettiğimiz zamanda beraber olmamız gerekiyor, bunu başardık. Burada yaşanan bir teknik adam değişikliğinden sonra önemli bir gelişim kaydettik. Biz futbolcular olarak içimizdeki olan gücü, kaliteyi dışarı yansıttık. Bunda tabi ki bizi deplasmanda olsun, iç sahada olsun destekleyen taraftarlarımızın da büyük payı var. Onlara da teşekkür ediyoruz."
"İKİ TEKNİK ADAM DA BİRBİRİNİ ÇOK İYİ TANIYOR"
Hafta sonu oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Çalışmalarımıza başladık, hafta sonu önemli bir maçımız var. Gerçekten çok önemli bir maçımız var. İki teknik adam da birbirlerini çok iyi tanıyor. Şu anda hemen hemen oynadığımız futbol olarak aynı diyebiliriz. İnşallah o maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Biz hiçbir zaman aşağıya bakmak istemiyoruz. Kesinlikle buradaki oyuncu kalitesi, backgroundu tartışılmaz. Kimse tabi ki alt sıralara oynamak istemez. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Tamamen kafamızı kaldırdık şuanda yukarı doğru bakmaya çalışıyoruz. Bu önemli maçlardan bir tanesi de bu, Başakşehir maçı. İyi bir ekibe karşı oynayacağız, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"6 SENEYİ TOPLASAK TARAFTAR TOPLULUĞU BELKİ BURAYA GELEN BİR MAÇ KADAR DEĞİL"
Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Adem, E. Yeni Malatyaspor'a başarılı olmak için geldiğini ifade ederek, "Tabi ki her futbolcu başarılı olmak ister. Ben de buraya başarılı olmak için geldim. Ben 6 sene Kasımpaşa'da oynadım. 6 seneyi toplasak taraftar topluluğu belki buraya gelen bir maç kadar değil. Onları aşağılamak ya da küçümsemek için değil. Orada da çok büyük bir sevgi görüyordum. Büyük fedakarlıklar onlar yaptı, ben de yaptım. Ama sonuçta bir taraftarın önünde oynuyorsunuz, futbolcuya itici güç olur. Bir olumsuz hareketinde tepki görürsün, daha iyiyi yapmaya çalışırsın ya da olumlu hareketinde yine iyi bir tepkiyle karşılaşırsın, daha iyisini yapmaya çalışırsın. Burada da onu gördüm, teşekkür ediyorum. Tabi ki beni sahiplenmeleri güzel bir şey. Biz nasıl Malatyaspor kulübünü sahipleniyorsak, onların da bizi sahiplenmesi güzel bir şey. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar, bırakmasınlar da. Bizim önümüz açık. Hedefimiz tamamen onları mutlu etmek, yukarılara oynamak. Bunu başaracak kalitemiz şu anda var. Tabi ki transfer dönemlerinde ne olur ne biter bilemem. İllaki takviyeler olacaktır. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" şeklinde konuştu.
PEREİRA: "TAKIM OLARAK YENİ HOCAMIZLA BERABER BİR OYUN KİMLİĞİNE KAVUŞTUK"
E. Yeni Malatyaspor'un Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ise yaptığı açıklamada kendisi için iyi bir zamanda forma şansı yakaladığını söyledi. Yeni hocalarıyla bir oyun kimliğine kavuştuklarını belirten Fransız oyuncu, "Takım benim için çok güzel bir opsiyon oldu. Tam formumu bulduğum bir anda bana şans geldi. Takım olarak yeni hocamızla beraber bir oyun kimliğine kavuştuk. Artık yavaş yavaş daha iyi oluyoruz. Takım olarak ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Şimdi bizimle oynayan takımlar artık bizim kazanmak istediğimizi biliyorlar. Bize karşı duruşları ve bakışlarının değiştiğine inanıyorum" dedi.
"ANTRENMANLAR AVRUPA STANDARTLARINDA"
Erol Bulut'un yaptırdığı antrenmanların Avrupa standartlarında olduğunu da kaydeden Pereira, "Şimdi Süper Lig'e uygun bir ritim bulduğumuzu düşünüyorum. Toplu da topsuz da çok agresif oynuyoruz. Şimdi hoca herkese bir şans veriyor. Herkes de yüzde yüzünü veriyor. Hocamız çok iyi niyetli. Ayrıca görüyoruz ki yaptırdığı antrenmanlar Avrupa standartlarında" açıklamasını yaptı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:43
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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