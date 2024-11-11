  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Yemek Tarifleri MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ | Evde tantuni nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ | Evde tantuni nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MasterChef'in yeni sezonunda Mersin'in nefis lezzeti tantuni yapılıyor. Türk sokak lezzetlerinin başında gelen tantuni kuzu etiyle yapılabildiği gibi tavuk etiyle de yapılabiliyor. Peki, Evde tantuni nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ | Evde tantuni nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

TANTUNİ TARİFİ | Lokum gibi yumuşacık eti, taptaze lavaşı, sumaklı soğan ve maydonozuyla üzerinde dumanı tüten tantuni, dürümcülerdeki en çok tercih edilen alternatifler arasında yerini koruyor. Dışarıda yemek istemeyenler ise Gerçek Mersin Tantuni'nin tarifini araştırıyor. Peki et tantuni nasıl yapılır? İşte Mersin tantuni malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ET TANTUNİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

  • 600 gram dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 orta boy domates
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Sumak
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Lavaş

MERSİN TANTUNİ NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

  • Dana etini minik minik doğrayıp, haşlayalım
  • Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Resimdeki gibi ufak ufak domateslerimizi doğrayalım.
  • Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.
  • Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.
  • Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz.
  • 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.
  • Çevirdikten sonra saca lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.
  • Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.
  • Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz.
  • Dürümlerimizi sıkıca saralım.
  • Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım.
  • Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis ediyoruz.

TANTUNİ PÜF NOKTALARI

👉Hakiki tantuni normalde pamuk yağı ile yapılır. Ama çoğu kişi pamuk yağını bilmediğinden herkesin evinde bulunan normal yağ ile yapılışına haberimizde yer verdik. Dilerseniz pamuk yağı ya da kuyruk yağıyla yapabilirsiniz.

👉Yağın üzerine su eklemek sizi korkutmasın. Yağ soğukken eklendiği için herhangi bir patlama olmuyor. Aynı zamanda saca su eklemek, sıcaklığı kontrol etmek ve kullanacağınız ekmek ya da lavaşı oluşan buharda yumuşatmak için kullanılmaktadır.

👉Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilir ya da çeşitlendirebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

REKLAM - Karmod
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..."
DİĞER
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! İşte 3 büyüklerin şampiyonluk kupasını kazanma ihtimali...
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan Riyad'a gitti
Gio'ya şok sözler! "Valerien Ismael'in Hollandalısı"
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gio'ya şok sözler! "Valerien Ismael'in Hollandalısı" Gio'ya şok sözler! "Valerien Ismael'in Hollandalısı" 09:19
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..." Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..." 09:12
G.Saraylı yıldıza büyük övgü! "Muhteşem işler yaptı" G.Saraylı yıldıza büyük övgü! "Muhteşem işler yaptı" 09:00
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:44
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:43
Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! 01:42
Daha Eski
Dev derbinin kazananı Benfica! Dev derbinin kazananı Benfica! 01:42
Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! 01:42
Lyon evinde kazandı Lyon evinde kazandı 01:42
Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! Hakan'ın golü Inter'e yetmedi! 01:42
Dev derbinin kazananı Benfica! Dev derbinin kazananı Benfica! 01:40
Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! Barça'nın serisini R. Sociedad bitirdi! 01:05