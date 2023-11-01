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ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ - Evde Abdigör Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Ağrı'nın geleneksel yemeklerinden olan Abdigör Köfte, büyük küçük herkesin bayılarak yediği yemek olmaya devam ediyor. Lezzetiyle damak çatlatan Abdigör Köfte, son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan tarifler arasına girdi. Abdigör Köfte nedir? Nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:00
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ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ - Evde Abdigör Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ - Taş üzerinde tahta tokmakla dövülerek yapılan Abdigör Köfte, damakta unutamayacak tad bırakmaya devam ediyor. "Abdigör Köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Abdigör Köfte nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1 kg dana bonfile
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • 2 çorba kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Garnitür için:

  • 2 adet patlıcan
  • 250 gram sivri biber
  • 1 bağ maydanoz
  • 1 kg domates

Yapılışı:

  • Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövünlür.
  • Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür.
  • Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur.
  • Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur. 2 tatlı taşığı tuz eklenir.
  • Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır.
  • Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır.
  • Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir.
  • Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür.
  • Köfteler, tereyağında kavrulur.
  • Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır.
  • Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir.
  • Garnitürle süsleyerek servis yapılır.

AFİYET OLSUN

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