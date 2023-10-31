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ARMUTLU TART TARİFİ - Evde Armutlu tart nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Armutlu iç harcıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi Armutlu tart, yiyenlerin damağında tadını bırakan bir tatlı olmaya devam ediyor. Pratik yapılışıyla Armutlu tart tarifi vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Armutlu tart nasıl yapılır? İşte Armutlu tart tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:20
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ARMUTLU TART TARİFİ - Evde Armutlu tart nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ARMUTLU TART TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Armutlu tart tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Armutlu tart nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Tart hamuru için:

  • 280 gram un
  • 125 gram soğuk tereyağı
  • 1/2 su bardağıpudra şekeri
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı soğuk su
  • 1/4 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 4 adet orta boy armut
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker (arzuya göre toz şeker)
  • 4 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)
  • 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • 2yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

  • Tart hamurunu hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu derin bir karıştırma kabına alın.
  • Küçük küpler halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar katıp hamuru yoğurmaya başlayın.
  • Yumurta sarısı ve soğuk suyu katıp karıştırma işlemini sürdürün.
  • Tahta bir kaşık yardımıyla toparladığınız tart hamurunu streç filmle sarıp buzdolabında 25-30 dakika kadar dinlendirin.
  • İç harcı için; kabuklarını soyduğunuz armutları küçük küpler halinde doğrayın. Kuru üzümlerin sap kısımlarını ayıklayın. Kararmaması için; armut küplerini taze sıkılmış limon suyuyla ovun. Esmer şeker, kuru üzüm, iri çekilmiş ceviz içi ve tarçınla karıştırın.
  • Buzdolabında dinlenen hamurdan küçük bir beze koparıp kenara ayırın. Kalan hamuru sekiz eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde küçük yuvarlaklar halinde (porsiyonluk muffin kalıplarının çapından 2 cm. büyük olacak şekilde) açın.
  • Yağlanmış ve hafifçe unlanmış muffin kalıpları üzerine yerleştirdiğiniz hamurların üzerine hafifçe bastırın. Orta kısımlarını çatal yardımıyla delin.
  • Hazırladığınız armutlu iç malzeme ile iç kısımlarını doldurun. Kalan hamuru biraz yumuşattıktan sonra ince şeritler halinde açın. Küçük turtaların üzerine kafes görüntüsü alacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü olarak 40-45 dakika kadar pişirin.
  • Fırından çıkan armutlu turtaları oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra pudra şekeri ya da arzuya göre birer top sade dondurma eşliğinde servis yapabilirsiniz.

Püf noktaları:

  • Piştiğinde hamurun çatlamaması ve tereyağının elinizin ısısıyla erimemesi için tart hamurunu kısa sürede toparlamaya çalışın, çok fazla yoğurmayın.
  • Hamuru, kullanacağınız tart kalıbının çapından 1-2 cm. büyük olacak şekilde açmaya özen gösterin.
  • Kullandığınız unun yoğunluğuna göre unu 1/4 su bardağı kadar azaltıp, arttırabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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