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BAFRA PİDESİ TARİFİ | Orijinal Samsun Bafra pidesi nasıl yapılır? - Bafra pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Samsun'un en meşhur lezzeti, Karadeniz'den çıkıp tüm sofraları dolaşan ve damak çatlatan lezzetiyle büyük küçük herkesi kendisine hayran bırakan Bafra pidesinin yapılışı, en çok aratılan tarifler arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. Orijinal Samsun Bafra pidesini evde yapmak isteyenler için Bafra pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:14
BAFRA PİDESİ TARİFİ | Orijinal Samsun Bafra pidesi nasıl yapılır? - Bafra pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BAFRA PİDESİ TARİFİ | Karadeniz pidesinin farklı bir türü olan Bafra'ya özgü, misafir ağırlamak başta olmak üzere düğün, cenaze gibi toplanmalarda sıklıkla tercih edilen bir lezzet olan ve sevmeyeni neredeyse bulunmayan Samsun'un Bafra pidesi tarifi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kendi evinde orijinal lezzetiyle Samsun Bafra pidesi yapmak isteyenler arama motorlarında Orijinal Samsun Bafra pidesi nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırırken biz de Bafra pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

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ORİJİNAL SAMSUN BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ

Hamur için;

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için;

  • 300 gr dana kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber

BAFRA PİDESİ YAPILIŞI

  • Önce iç harcı harcı hazırlayalım.
  • Kıymayı tencereye alın rengi dönene kadar kavurun.
  • Pembelikler gidince tereyağı ve ince doğranmış soğan ekleyin ve pişirin, altını kapatırken yarım çay bardağı su ekleyin.
  • Hamuru için bütün malzemeleri bir araya getirerek yoğurun.
  • Dinlendirmek için yirmi dakika yeterli olacaktır.
  • Hamuru mandalinadan küçük bezelere ayırın.
  • Uzun ve ince açın.
  • İçine kıymayı koyup, elinizle tamamen kapatın, açık yeri kalmasın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.
  • İnce bir hamur olduğundan çabuk pişiyor.
  • Çıkar çıkmaz üstüne tereyağı sürün.

BAFRA PİDESİ PÜF NOKTALARI

Hamuru oda sıcaklığında dinlendirerek mayanın daha hızlı çözünmesini sağlayabilirsiniz.

Pideleri tepsiye dizerken aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

__AFİYET OLSUN__

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