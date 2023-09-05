KUSKUS (COUSCOUS) TARİFİ | Nasıl yapılır?

KUSKUS MAKARNA TARİFİ | Makarna veya şehriyenin bir çeşidi olarak görülen kuskus, hem görüntüsü hem de tadıyla salatalardan çorbalara kadar çeşitli yemeklerde kullanıldığından sofralarda sık sık yerini almıştır. Kuskus yapımı ve kuskus tarifi son zamanlarda arama motorlarında en çok aratılan yiyecek grupları arasında yer alıyor. Peki, kuskus nasıl yapılır? Kuskus malzemeleri neler? İşte tüm bilgiler...

KUSKUS MALZEMELERİ

1,5 su bardağı kuskus makarna

1/2 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

KUSKUS NASIL YAPILIR?