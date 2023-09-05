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KUSKUS (COUSCOUS) TARİFİ | Nasıl yapılır?

Türk mutfağında makarna veya şehriyenin bir çeşidi olarak görülen kuskus (couscous) tarifi merak konusu oldu.. Makarna gibi buğday ve su ile üretilen bu lezzetli yemeğin yapılışı arama motorlarında aratılıyor. Peki, kuskus nasıl yapılır? Kuskus malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:30
KUSKUS (COUSCOUS) TARİFİ | Nasıl yapılır?

KUSKUS MAKARNA TARİFİ | Makarna veya şehriyenin bir çeşidi olarak görülen kuskus, hem görüntüsü hem de tadıyla salatalardan çorbalara kadar çeşitli yemeklerde kullanıldığından sofralarda sık sık yerini almıştır. Kuskus yapımı ve kuskus tarifi son zamanlarda arama motorlarında en çok aratılan yiyecek grupları arasında yer alıyor. Peki, kuskus nasıl yapılır? Kuskus malzemeleri neler? İşte tüm bilgiler...

KUSKUS MALZEMELERİ

  • 1,5 su bardağı kuskus makarna
  • 1/2 kahve fincanı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su

KUSKUS NASIL YAPILIR?

  • Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlanır.
  • Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave edilir.
  • Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavrulur.
  • Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave edilir.
  • Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılır.
  • Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.
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