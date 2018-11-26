Avrupa’nın bronz kızları
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Avrupa’nın bronz kızları

    Avrupa’nın bronz kızları

    bir büyük başarıya daha imza attı, Ay-yıldızlı kadın milli takımımız Avrupa üçüncüsü olarak bronz kupayı ülkemize kazandırdı.

    bir büyük başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Ay Yıldızlılar kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

    Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Curling Avrupa Şampiyonası B Gurubunda Kadın Milli takımımız Litvanya'yı 6-5 yenerek 3'üncü oldu.
    Kafile Başkanlığını Curling Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi'nin yaptığı yöneticiliğini ise 'ın yaptığı Curling Milli Takımında erkeklere Antrenör Ahmet Çelik, kadınlarda da antreör nezaret etti.

    Antrenör Sadık Topaloğlu nezaretindeki Kadın Curling Milli Takımımız, üçüncülük maçında Litvanya'yı 6-5 mağlup ederek, bronz kupayı ülkemize kazandırdı.

    Kenan Şebin'in Federasyon Başkanı olması ile çıtayı daha da yükselten Cunling Milli Takımımızın kadınlarda elde ettiği üçüncülük derecesi büyük bir yankı buldu. Kafile Başkanı Ahmet Çelebi de zafere imza atan Kadın Milli Curling'çileri tebrik etti.

    1. 26.11.2018 11:17
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:26
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