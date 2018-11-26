Avrupa’nın bronz kızları
Türkiye Curlingte bir büyük başarıya daha imza attı, Ay-yıldızlı kadın milli takımımız Avrupa üçüncüsü olarak bronz kupayı ülkemize kazandırdı.
Türkiye Curlingte bir büyük başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Ay Yıldızlılar kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.
Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Curling Avrupa Şampiyonası B Gurubunda Kadın Milli takımımız Litvanya'yı 6-5 yenerek 3'üncü oldu.
Kafile Başkanlığını Curling Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi'nin yaptığı yöneticiliğini ise Erdal Karahan'ın yaptığı Curling Milli Takımında erkeklere Antrenör Ahmet Çelik, kadınlarda da antreör Sadık Topaloğlu nezaret etti.
Antrenör Sadık Topaloğlu nezaretindeki Kadın Curling Milli Takımımız, üçüncülük maçında Litvanya'yı 6-5 mağlup ederek, bronz kupayı ülkemize kazandırdı.
Kenan Şebin'in Federasyon Başkanı olması ile çıtayı daha da yükselten Cunling Milli Takımımızın kadınlarda elde ettiği üçüncülük derecesi büyük bir yankı buldu. Kafile Başkanı Ahmet Çelebi de zafere imza atan Kadın Milli Curling'çileri tebrik etti.
- 26.11.2018 11:17
- Güncelleme: 26.11.2018 11:26
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
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