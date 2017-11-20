Takım olmadan 3 puan önemli

Takım olmadan kazanmak önemliydi.

Sakat ve cezalılar nedeniyle bir türlü ideal kadrosunu oluşturamayan teknik direktör Rıza Çalımbay için çok zor bir maç oldu.

İlk 11 tercihinin tartışılmasına rağmen antrenman performanslarına bağlı olarak doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim.

Maçın geneline bakacak olursak da, Burak'ın sol kanatta oynaması Osmanlı'yı o tarafa yönlendirdi ve Serdar gibi hızlı oyuncusunu kullanarak skora etki yapmak istediler.

Nitekim kornerden yenilen gol ve üçüncü gol de yine o kanatta yapılan hatadan kaynaklandı.

Orta sahada görev yapan Bero ise hücumda pek fazla görünmese de, Onazi'ye defansif anlamında iyi katkı yaptı.

Onazi o çıktıktan sonra Sosa'nın vurdumduymaz tavırları nedeniyle adeta tek başına kalmasına rağmen Kucka girinceye kadar iyi savaştı.

Yine de Onazi'nin tek başına kaldığı bir orta saha, daha dirençli takımlar karşısında sıkıntı yaratabilir.

Çok güzel işler yaptı N'Doye ise adeta sahanın yıldızıydı.

Harika işler yaptı.

Bu kadar örselenen, kulübeye mahkum olan, hatta bir dönem kadro dışı bırakılan oyuncu, bu maçta her şeyi yaptı, bir gol attı, bir tane attırdı ve topu sakladı.

10 numara pozisyonunda denense hiç de fena olmaz ve bence çok daha verimli olur.

Takım bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahip olsa da, henüz takım olma yolunda istenen adımlar atılamadı.

Sonuç olarak kadro bütünlüğü olmayan bir Trabzonspor'un 2-0'lık skorla geri düştüğü bir maçtan son dakikalarda da olsa 4-3'lük galibiyetle ayrılması önemli bir kazanım oldu.

N'Doye için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren hep tartışılan ancak hiçbir zaman sorun çıkartmayan 32 yaşındaki Senegalli forvet, Osmanlıspor maçının kahramanı oldu.

Çok net bir gol pozisyonundan yararlanamasa da attığı ve attırdığı gollerle takımının oyuna tutulmasını sağladı.