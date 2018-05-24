TalisCasa!

Talisca Beşiktaş için bekliyor!

Durum tam olarak bu... Beşiktaş parayı bulsun, bonservisini alsın, Benfica devreden çıksın ve Premier Lig'e yapacağı transferden çok sevdiği Beşiktaş milyonlarca euro kazansın istiyor...

Eğer Fikret Orman yönetimi bir köprü kredi durumu inşa edebilirse, Beşiktaş 31 Mayıs'tan önce opsiyonu kullanıp Talisca'nın bonservisini alacak. Bu öyle bir durum ki paradan para kazanmak söz konusu.. Bul 21 milyon euroyu, al Talisca'ı, bir hafta sonra 45 milyona gönder Premier Lig'e! Aradaki kazanç muhteşem; 24 milyon euro!

Bu şimdilik bir rüya çünkü 21 milyon nakdi bulmak çok kolay değil, kredi diyeceksiniz o da kolay değil! Neden mi? Bankaların dinamikleriyle futbolun dinamikleri çok farklı da ondan. Bana göre, bize göre Talisca kesinlikle Premier Lig'e gidiyor ama parayı verecek olan bunun garantisini ister, sözleşmeye bağlamak ister. Yani kolay iş değil.

Pekiiiiiii bugüne kadar Beşiktaş'la yaptığı anlaşmadan bir koyup üç alan ve son derece mutlu olan Vodafone bu noktada devreye girmez mi!? Bilemem, bir duyumum yok ama girerlerse kendileri de kazançlı çıkarlar.

Çünkü Beşiktaş taraftarı Vodafone'a büyük destek çıktı ve çıkıyor bu ilişki aynı minval üzere yürüsün isteyenler bence bu konuda çaba harcamalı.

Talisca olayında kazan, kazan, kazan hatta bir kazan daha var. Talisca zaten kazanacak, Beşiktaş kazanacak, araya giren sponsor kazanacak, taraftar kazanacak...

Gelen parayla yeni transferler yapılacak ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne ve yeni sezona çok daha güçlü bir kadroyla hazırlanacak yani ülke futbolu da kazanacak...

Eeee daha ne olsun.

Haydi sponsorlar gösterin kendinizi...



30 MİLYONLUK SAVUNMA

Ersan Adem Gülüm: 7 milyon euro... Atınç Nukan: 6 milyon euro... Rdoholfo:

1.4 milyon euro... Andreas Beck: 2.5 milyon euro...

Marcelo: 7 milyon euro... Ve Tosic: 4.5 milyon euro...

Beşiktaş'a bakar mısınız, sadece sattığı savunma oyuncularından kazandığı rakam yaklaşık 30 milyon euro... Varın ötesini siz düşünün.

Fikret Orman döneminde yapılan transferlerin %70'i çok başarılı. Burası net...

Sıkıntı bu başarıya ve sahadaki zaferlere rağmen faiz ve kur kıskacında borcun azalmak yerine sürekli artması. İnsan düşünmeden edemiyor, ya bu başarılar olmasaydı!!!



"UCUZUNDAN MOBİLYA VAR MI!"

Beşiktaş'a geldiği sezon bizim Atakan Kurt'un mobilya mağazasına gider ve şöyle der; bana ucuzundan mobilya ver! Atakan şaşırıp sorar; neden!? Tosic'in cevabı daha şaşırtıcıdır; nasıl olsa altı ay sonra beni gönderirler boşa fazla masraf yapmayayım! Yani geldiğinde özgüveni tavandan bayağı bir uzaktı Tosic'in ama o yılmadı, muhteşem bir disiplinle çalıştı, zirve yaptı, formayı hak ederek aldı, alın teriyle ıslattı... Yetmedi giderken de, bedava geldiği Beşiktaş'a 4.5 milyon euro kazandırdı. Yüreklere kazındın Dusko, rahat ol, unutulmaz oldun...



IŞIK GÖRÜNDÜ!

Şenol hoca yeni sezonu Haziran'ın son haftasında açıp ardından yaklaşık 20 günlük Slovakya ve Avusturya kamplarında takımı hazırlayacak.

Geçen sezon yaşanan sıkıntının temeli hazırlık döneminin kötü geçirilmesiydi.

Demek ki hatadan ders alınmış.

Güçlü Beşiktaş kadrosu takviyelerle daha da güçlendikten sonra Güneş'in sıkı kampıyla lige ve Avrupa'ya hazır hale gelecektir.

Tüm bunlar Beşiktaşlılar'ın şimdiden umutlanması için yeterlidir.



FENERBAHÇE'Lİ NEYİ BEKLİYOR!

Çevremdeki tüm Fenerbahçeliler kongreyi bekliyor...

Hangisine sorsam "Kongre bir olsun ondan sonra kombine alır mıyım, maçlara gider miyim karar vereceğim" diyor.

İnanması güç ama en azından benim tanıdığım Fenerbahçe'lilerin durumu bu...

İnsan takımına küser mi, kombine alıp almamak için kimin başkan olacağına bakar mı, bir taraftar her şart altında takımının arkasında olmaz mı!?

Gerçekten anlaşılması kolay bir durum değil, kongre mücadelelerinin bu kadar derinlere inmesi camialara bir şey kaybettirir mi bilinmez ama kazandırmayacağı kesin...



TRABZONSPOR DİKKAT!

Bir yanda Başkan Ahmet Ağaoğlu, diğer yanda kendisinin görev verdiği Özkan Sümer… İki farklı bakış açısı, iki farklı kuşak, iki farklı kültür… Ortak akıl ürettiklerinde muhteşem şeyler olabilir ama çekişme, ters düşme ihtimali de az değil. O takdirde Trabzonspor yeniden yapılanma fırsatını tepmiş olur ki, eyvah!

O nedenle aman diyim Sayın Ağaoğlu, aman diyim Özkan hocam… Aman!..