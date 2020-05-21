Kefen parası

Eskiden bizimle irtibata geçen gurbetçiler; öncelikle G.Saray'da, F.Bahçe'de tanıdık var mı diye ararlardı. Son yıllarda sadece Trabzonspor'u sorar oldular. Trabzonspor muhteşem bir tarama sistemi oluşturmuş. Türkiye'de her şehirde, Avrupa'da şehirler yetmezmiş gibi köylerde bile oyuncu takip ediyorlar. Gurbetçi gençler de doğal olarak 'Yeni Yusuf, Yeni Abdülkadir ben olur muyum?' hevesine kapılıyorlar. O eski saman alevi gibi yapılan işlerin artık hiç biri yok. Durum böyle olunca takdir etmemek mümkün değil. Fatih hocada öyle bir sessizlik var ki, dışı sükut içi kıyamet gibi... Yakında bir tivit atar; iki aydır biriktirdiklerini bir cümle ile özetler diye beklemeyin. İroni yapmanın bile tadı kaçtı artık. Herkesin ağzında 'bundan sonra bizi yeni bir dünya bekliyor' lafı dolaşıyor. Ben bu kadar da sert bir geçiş olacağını düşünmüyorum. Ne huylu huyundan ne de köylü köyünden vazgeçer. Yıl sonunda yine balık hafızalı olup, kaldığımız yerden devam ederiz. Kaldığımız yer demişken; biz devam ederiz de Fatih hoca 'eskisi gibi devam etmeyeceğim' sinyalleri vermeye başladı. Hasan'a pek şaşırmadım. İki yıldır konuşuluyordu. Ama bu değişim sürecinin onunla kısır kalmayacağını düşünüyorum.

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Bir kaç yıl önce 'feda' dediler. Bu yıl ise 'veda' diyecekler diye ön görüyorum. Ciddiye alınacak sayıda oyuncu ile yollar ayrılır bence. Dört büyük kulüp arasında en sıkıntılı Beşiktaş diyebilirim. Alt yapıdan en az iki oyuncu daha çıkarmaları lazım. Rıdvan bu sene ilk 11 oyuncusu olur. Ondan çok ümitliyim. Artık sürpriz yumurtalardan uzak durmaları gerek. Dert dinlemeye alışığız fakat yazı-tura atacak kadar da zengin değiliz. Başakşehir'i gören, bir şey duyan, hiç haberi olan var mı? Gerçeği söylemek gerekirse onları çok merak ediyorum. Durgun suların derinliğini iyi bilirim. Sivas'ta büyü bozulmuş gibi. Kalan haftalarda kafaya oynayıp , oynayamayacaklarını hep beraber göreceğiz. Malatya, oyuncular boşa çıkmasın diye kulübün arabalarını satmıştı. Mevcut başkan vadesini doldurmuş gibi. Son günlerde elini nereye atsa orayı kurutuyor. Hikmet hocanın sivri açıklamalarından sonra onu aldığına da bin pişman...

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Gelelim Kadıköy'e. Şu an ciddi ciddi üç yerli ve bir yabancı hocanın ismi geçiyor. Yerliler aslında aynı familyadan. Usta, kalfa ve çırak... Usta tam donanımlı ve bu işe hazır. Okan hoca bir yıl daha Başakşehir'de. Çırak ise hâlâ çırak. Kessen de biçsen de gömleğin bedeni uyacak gibi değil. Yabancı ise adı üstünde 'yabancı'. Bizi tanıyana kadar epey yıpranır. Aklın yolu bir. Maceraya gerek yok. Daha önce alınan ve şapkadan tavşan çıkarsın diye beklenen hocalar, şapkadan ya aslan ya da kartal çıkardılar. Üstelik sevgi ve aşkın yanına bir de kampanya katıp tam destek aldılar. Allah'tan taraftarın kefen paralarına göz koymadılar. F.Bahçe dünya çapında bir iş yaparak bin yıllık Robin Hood efsanesini de böylelikle yok etti. Artık zenginden alıp fakire verme filmi de bitti.