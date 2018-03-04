Dünyaları kaçırdı – Nevzat Güzelırmak – Fotomaç ;
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HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
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    Dünyaları kaçırdı

    zirve mücadelesinden kopmamak için bu maçı kesinlikle kazanmak istiyordu. Ligde ilk yılını yaşamasına rağmen 33 puanla rahat pozisyona giren de, "Kazanıp ilk 5 arasına girer de Kupası'na katılma vizesi alabilir miyim" düşüncesindeydi. Bu tip maçlarda ilk yumruğu vuran kazanır, avantaj elde eder. Daha ikinci dakikada 'nın harika pasıyla bomboş giden Halil Akbunar topu Volkan'a nişanlamasa Göztepe'nin öne geçmesi işten bile değildi. Halil iyi, hoş, hareketli ve süratli bir futbolcu, çalımlarıyla göz dolduruyor ama gol vuruşunda çok eksik. İdmanlardan sonra kalıp gol vuruşuf çalışması yapması gerek. Hakem 14'te Gouffran'ın topunu elle kesen Attamah'ın yarattığı açık penaltıyı vermeye cesaret edemedi.
    Devre biterken de faul yarattı, Epureanu'nun golü geldi. .

    İlk yarıda koparabilirdi
    Göztepe'nin ilk 45'te gol fırsatlarını akıl almaz şekilde harcayışını gözlemledik. Demba Ba 2 kez, Castro ise 1 kez, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı dolduran Göztepeli taraftarlara kaçırdıkları gollerle saç, baş yoldurdu. Taraftardan söz açılmışken söyleyeyim, böyle taraftar Türkiye'de pek az takıma nasip.
    Göztepe'nin maçını cumartesiye, pazartesiye koyuyorlar, mesai günü işyerlerinden izin alıp dükkanlarını kapatarak binlerce kilometre yol tepip gidiyorlar, stadları tıklım tıklım dolduruyorlar. avantaj olacak.
    'ya eleştirilerim var.
    Balsız arı Gouffran'a sezon başından beri şans tanıyor. Scarione, Kadu ve Tayfur'u unutuverdi nedense.
    Başakşehir istediğini aldı.

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