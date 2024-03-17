İnanmışlar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki Manchester United maçında, bir de Kopenhag maçında müthiş oynamış, geriden gelip 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa en tepeye Kasımpaşa maçını yazmalı. Sezon başından beri G.Saray'ın kötü oynayıp da geriden gelip gövdeli bir galibiyet aldığını görmedim. Zaha ve özellikle Ziyech oyuna girinceye kadar Galatasaray bir büyük takıma yakışmayan hatalar yaptı. İki kez öne geçtiği maçta yakalandı ve geriye düştü. Okan Buruk 70 dakika formsuz bir teknik adam gösterisi yaptı. Oyuna müdahale edemedi, kötü oynayan oyuncuları maalesef erkenden oyundan alamadı. İki Kerem de müthiş etkisizdi.

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Muslera, kalitesine yakışmayan iki tane gol yedi. Sahanın çalışkanı Barış ve Mertens oldu. Şampiyonluk yolunu açan bu galibiyette İcardi başroldeydi. Kendi kalesine gol attı, kritik anda penaltı kaçırdı ama sarı kırmızılılar adına iki gole de imzasını attı. Vinicius'un golünde de hazırlayıcı oldu. Kalan haftalarda Buruk'un Ziyech'e ihtiyacı var. Çünkü Ziyech girdikten sonra G.Saray etkili oldu ve maçı kazandı. Milli maç arasına lider girmek Galatasaray'a kesin yarayacak. Çünkü savunmanın Abdülkerim ve Sanchez'e kesinlikle ihtiyacı var. Berkan o bölgede oynuyor ama etkili olamıyor. Savunmada Berkan'la oyun kuramıyor. Berkan en çok orta alanda fayda sağlar. Maç sonu Galatasaraylı oyuncuların taraftarlarıyla defalarca yaptığı sevinç gösterisi kazandıkları maçın önemini bildikleri gibi şampiyonluk için inanmışlıkların göstergesiydi.