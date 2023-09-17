Kral yapar!

Hücum hattı, atletik oyunculardan kurulu Samsunspor, G.Saray'a karşı açık ve cesur oynayınca coşkulu, hızlı heyecan verici, bol pozisyonlu bir maç izledik. Skor 3-0'a geldiğinde bile Samsunspor, oyunu hiç bırakmadı. İlk yarının yıldızı sahada atom karınca gibi hareket eden Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, Icardi'den öğrenmiş olacak ki tek vuruşlarla iki tane şahane gole imza koydu. Üstelik Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı. Eğer Kerem, pas hız kalitesini yükseltirse müthiş bir kanat oyuncusu olur. Ama çalışkanlığı, mücadele gücü, paylaşımcı davranması göz alıcıydı. Samsunspor'un ikinci yarıda art arda bulduğu iki gol, heyecan noktasını tavana çıkardı, G.Saray defansı bu gollerde pozisyon hatası yaptı. Yani Samsun, G.Saray kalesini asla tehdit etmekten vazgeçmedi. Oyuna bir Ziyech girdi… Adam topla dans ediyor. Topa dokunmuyor adeta okşuyor. İcardi, şuta kafa koyup gol atan bir golcü olarak herhalde tarihe geçecek. Ziyech fizik olarak güçlendiğinde bu tekniği, çalım becerisi, oyun görüşü, kalitesi ile Babel'in dediği gibi "Gerçekten İcardi'yi gol kralı yapar."

Samsun'da Dimata'yı çok beğendim. Ele avuca sığmayan, sahanın her yerine basan, hızlı ve çabuk oyuncu. Kopenhag öncesi G.Saray kazanarak moral buldu. Ama bir uyarım var! Sacha Boey ve Angelino hücuma çıkmayı seviyorlar ama arkalarında ciddi boşluk bırakıyorlar. Samsunspor hücum hattı bu tehdidi maç boyu yaptı. Kopenhag, bu tür hataları affetmez. Okan hocanın defansı uyarması ve önlem alması gerekir. Ndombele'yi çok beğendim. Nerede durup nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyor, kazandığı topu basit oynuyor. Torreira-Ndombele ikilisi orta alanda geçilmez kale olur.