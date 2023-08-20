İğne deliği

MHK Atilla Karaoğlan'a FIFA kokartını neden takmış anlayamadım. Bir maç ancak bu kadar kötü bir yönetimle rezil hale getirilirdi. Karaoğlan, kornerlere aut verdi, olmayan faullere düdük çaldı, olan faulleri pas geçti, avantajları oynatmadı, Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirmek için elinden geleni yaptı, hakkını aramaya çalışana da sarı kartını hemen çıkardı. Dilerim gözlemciler, başta İbrahim Aksoy hakeme geçer not vermezler. Maça gelince Tete, Zaha ve Hakim Ziyech'le oynadığında İcardi çok mutlu olacak ve bol pozisyon bulacaktır. Bakambu ve Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra bile İcardi az da olsa istediği topları aldı ama ne kenarlardan ne de kanatlardan İcardi yeterince beslenmiyor ve yalnız kalıyor. Attığı gol tam bir üstat golcü vuruşuydu. Çünkü kaleci Uğurcan cepheden kaleyi kaplamıştı ama Arjantinli yıldız, iğne dileğinden geçiren bir vuruş yaptı. İcardi'nin kafa toplarında üstün olduğunu biliyoruz. İkinci gol de Kaan Ayhan'ın ortasına şut sertliğinde bir kafa vurup, bütün taraftarları rahatlattı. H H H

Kerem'in daha fazla çalışması ve moralini bozmaması gerekiyor. Barış Alper için Okan hoca ısrar etmemeli. Çünkü takım oyununa zarar veriyor. Torreira, Galatasaray için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Onca aldığı darbeye rağmen hakem maalesef faul yapan Trabzonsporlu oyuncuya kartını çıkarmadı. Trabzonspor eski gücünü kaybetmiş. Camia olarak çok büyük ama futbolcu kalitesi olarak şampiyonluğa oynayacak güce ve kaliteye sahip değil. Galatasaray, bir büyük maçı daha evinde kazandı. Eğer hakem Atilla Karaoğlan taktığı FIFA kokartı kalitesinde maç yönetseydi çok daha kaliteli bir maç izlerdik