Yeni bir yıl

Yeni bir yıl geliyor. Takımları birbiriyle kıyaslamak, puan cetvelini sorgulamak yerine acı gerçeklerin peşine takılmak bizlere daha anlamlı geliyor. Geçen yıl hakemleri dövenleri gördük analara sövenleri. En utanç verici olan da onları övenleri gördük.

Futbola asalet ve adalet katacak değerleri kuruttuk, insanları dolandıranlar sorgulanmadı bile. Menajerlerle bir olup kulüplerin içini boşaltanlar kuş olup uçtu! Bu sağır sessizlikte adımlarımız ürkek ve kuşkulu. Hepimizde çocuklar adına korkular. "Umutlarımızı ayakta tutmak istiyoruz" desek daha ne senaryolar yazılıyor kim bilir. Biliyoruz ki arkası var!

Yeni bir yıl geliyor. Giden yıllar özür bile dilemedi de gelen kucağını mı açacak? Kara para kasalarının şifresini mi çözecek? "Haksızlığın ve ahlaksızlığın üzerini mi çizecek? Hiç sanmıyorum! Her türlü kışkırtıcılığa parmak kaldıranlarla, en ufak meselede ortalığı ayağa kaldıranlar yine aynı noktada buluşacak. Haksız kazanca "kur yapanların" hayatlarının bu yıl da kıyak geçme ihtimali çok yüksek, garibanlarda yine takla vaziyetleri.

Yeni bir yıl geliyor. Hep aynı film, aynı sahneler. Güçler dengesinin yarattığı "zorbalık ortamında" futbolun geleceğinin nasıl taciz edildiğini herkes gördü ama sustu. Mızıkçı ve edepsiz yöneticilik el üstünde taşınırken, sportmen duruşunu değiştirmeyen insanlar hak ettiği değeri göremedi. Hala paçasından çamur akanların cilalandığı bir sosyal medyanın kontrolündeyiz. İnsanlık adına ne büyük yenilgi!

Yeni bir yıl geliyor. Yine aynı adreslere mi taşınacak eleştiriler? Fişlenen hakemler düdüklerini prize mi takacak? Yöneticiler, teknik adamlar başarısızlıklarını örtbas etmek için yaratacakları krize mi bakacak? Bahis çetelerinin sesi soluğu kesilecek de kulüplerin içindeki uzantılarından hesap mı sorulacak? Kara para kasalarının kendi yasaları yürürlükteyken ve güçlü suçlular pis pis sırıtırken, "analar babalar" seyre daldıkları manzarayla çocuklarına nasıl bir dünya bıraktıklarının ne zaman farkına varacak?

Yeni bir yıl geliyor! İsteriz ki yeni yılda bütün çocukların ömrü aydınlık olsun, futbolumuz kışkırtıcı yöneticilerden, kara para kasalarından, medyadaki maşalardan kurtulsun. Futbolda uygarlık ve insanlık dönemine geçiş yapılsın! O yüzden yeni yılda taşı sıkıp suyunu çıkarmak zorundayız. Sadece susuzluk değil, yaşadığımız ruh kuraklığı için.

Yeni yıl yeni umutları da beraberinde getirirken, eski zorbalıkların, bilumum ahlaksızların yerinde yeller esmesini diliyorum. Bizler güzel düşüncelerini gözlerinin içinde biriktirenlere 'adam' diyoruz. İnsanların hayatına renk katan ve çocukları mutlu eden de böyle adamların varlığıdır. O yüzden güzel insan olmak herkesin harcı değildir! En çok onların yılı kutlu olsun! Her şeye rağmen yeni yıl bütün kötülüklerin ve adaletsizliklerin sonu olsun.

Not: Talih kuşlarının bile vurulduğu bir ülkede, yeni yılda bir dilek hakkım olsa, 70'li yılları geri getirecek sihirli bir lambam olsun isterdim. Şefkatin ve merhametin yok edildiği topraklarda, insani bir cümle duyamadığımız insanların ağzının içine düşenler varken, çocuklara en güzel hediyeyi böyle verirdim!