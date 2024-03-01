Ayıp ilanı!

Kaç zamandır işleyen çirkin çarka mahsuben, "futbolumuzda adaleti, asaleti ve merhameti kaybettik. Görenlerin insaniyet namına bildirmesi rica olunur" diye KAYIP İLANI versem, kimin ilgisini çeker sanıyorsunuz? Adaletin zerresine ihtiyaç duyulmayan bir sistemde nasılsa durum müsait. O yüzden AYIP İLANI versem, altına ağaların beylerin fotoğraflarını yapıştırsam emin olun gururlanırlar. Galiba en doğrusu VEFAT İLANI. "Futbolumuzda adaletin ve asaletin beyin ölümü gerçekleşmiş, cenaze yüreklerden kaldırılmıştır. Gerçek izleyiciler için dürüst futbol ve adalet gerçeği de yürürlükten kaldırılmıştır."

Görüyoruz ki futbolumuzun herkese yetecek kadar utancı VAR! Mesele utanacak yüzü bulmakta. Yazılan senaryoda bizleri aptal yerine koymak VAR ama kendilerinin insanlık katında zerre kadar değerleri olmadıklarından haberleri YOK! Yıllarca kabadayı teknik adamların karşısında el pençe durmakla oluşturulan hakemliğin yeni modelleridir bunlar. Onlara adalet teklif etmeyin almazlar sadece talimat alırlar. Bizim gibiler de yazdıklarıyla kalırlar!

Futbol yazıyoruz da ortada futbol mu kaldı? Köşelerde iş bitiren adamlar, ekranlarda adı kirli şampiyonluklarla anılan ve mesleğinden menedilen sözde adalet yorumcuları. Beleş penaltılar, rakibin bileğine basan zalimleri bile koruyan arsız hakemlik! Gördüklerimizi bizlerden saklayan VAR çizgileri, peki kıyamet çizgisi ne zaman? Düdüğün kiri insanın alnının akını lekeler, vicdanı olanlar da bunları silkeler. Ama nerde o yürekli ağalar beyler?

Kendilerinde olmayanı başkalarında arayan kulüp başkanlarına bakıyorum. Hiç yakışık almayan düşman modelleri oluşturdular. Nasıl gelirse gelsin dedikleri bir şampiyonluk uğruna ezeli rekabeti de değerleri de katlettiler. "Ganimeti reddetmek en büyük asalettir" desem hangi başkan veya teknik adam bu cümlenin altına imzasını atar? Maçtan bir gün önce futbol federasyonunu istifaya davet edenlerin, fırsattan nasıl istifada ettiklerini görmedik mi? Vicdanıyla bakanların ortak kararıdır; Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de penaltısı hakem ikramıydı. O yüzden bu da benim iki takım için ortak bildirim: "Biliyoruz ki sahada kazanamayanlar için hakemlerle her zaman bir yol bulunur. Bazı hakemlerin ne mal oldukları şüphe götürmese de böyle zamanlarda gıkı çıkmayan yöneticilerin aynaya bakmaları rica olunur." Aynalar kırılsa da gerçekleri gösterir! Ama büyük harflerle ağlayanlara büyük denilen bir ülkede bülbüllerin dut yiyene kadar konuşmaları vazgeçilmez alışkanlıklarıdır. Aynalara da sadece saç taranmak için bakılır. H H H

Maziye turlar düzenliyorsam sebepsiz değil. O yılların maçlarını izleyin ne yere tüküren bir futbolcu görebilirsiniz ne sümküren birini ne de rakibinin meslek hayatına son vermek için bileklere basan zalimleri. Hak yemenin sanat sayıldığı yeni futbolcular mevsiminde, onlar serveti onuruyla ölçülen özel insanlardı. O yüzden efsane oldular. Bugünün futbolcularında göremediklerimizi onlara gösterecek yöneticileri de bulamayız, kaleminin hakkını verenleri de. Ama bilginin zarafetin ve kültürün zerre kadar değer bulmadığı bir medya dünyasında, başkanların ağzının içine düşenleri her köşede bulabiliriz.

70'li yıllar deyince dönemin hakemlerini hatırlarım ve hiçbirini bugün teknolojiyle bile adil olamayan hakemliğe değişmem. Haksızlığı futbolun damarlarına şimdiki zaman hakemleri enjekte ediyor. O yüzden hakemlerin barınak olarak kullanıldığı, bazı hakemlerin de "bizi kullanabilirsiniz" etiketiyle sahalara çıktığı ya da ekran başında meseleyi hallettiği gerçeğin adıdır futbol. Böyleleri futbolun kara lekesidir ve haksızlığa karşı tüm renkler haykırmadıkça karanlıkta kalmaya mecburdur futbol.