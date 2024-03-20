Blöf değil, ok yaydan çıktı!

Bu tip söylemleri geçmiş yıllarda birçok kulüp başkanından duyduk. Hepsi takımlarının uğradığı haksızlıktan kurtulmak için kendi kendilerini yok etmekten başka çare olmadığını ifade edip çözüm aradılar. Ama hepsi lafta kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu durumu son noktaya taşıdı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki kalan maçlara çıkmayarak bir alt lige düşmeyi göze alması artık çaresizliğini ifade eden bir başkan demeci değildir. Ok yaydan çıkmıştır.

Çünkü genel kurul kararı alındı ve bu toplantı yapıldığında eller neye kalkarsa uygulanmak zorunda. Yani 'blöf yapıyor, satranç yapıyor, tehdit ediyor' söylemleri boştur. 30 bin Fenerbahçe kongre üyesi kararın sahibi olacak. Ali Koç ve yönetimi de uygulamak zorunda kalacaktır. Böyle bir durumun sadece Süper Lig değil, Türk sporunda da büyük darbe ve 'gerileme' yaratacağını söylemek de görmek de zor değil. Olimpiyat takımının yüzde 40'ı Fenerbahçeli sporculardan oluşuyor. Süper Lig'e değer veren en önemli marka. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe taraftarı bu kararın arkasındalar. Belki duygusal düşünüyorlar ama yılların birikmiş isyanı, Fenerbahçe'nin yalnızlaştığının hissedilmesi böyle bir gözü karalığı yapacak noktaya getirdi.