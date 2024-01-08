Karakter!

Önemli oyuncuların yokluğu bir tarafa, stat atmosferinin konsantrasyonu etkilediği, hava nedeniyle ısınma sorunlarının olacağı, sakatlıklara açık bir maçtı. İstanbulspor'un ligdeki pozisyonu Fenerbahçe'yi maçın net favorisi haline getirse de, yukarda saydığımız ekstra dinamikler maçı "sürprize" açık hale getirebilirdi. Ta ki; Fenerbahçe'nin "karakter" koyan oyuncuları böyle bir seçeneğe izin vermeyene kadar. Cengiz Ünder bu kez bayrağı taşıyan oldu. Attığı dört gol bir yana, önemli olan yedirdiği golün sorumluluğunu alıp, sahaya hırsını koymasıydı. Daha önce eleştirdim Cengiz Ünder'i; "Al – yat moduna mı geçtin?" diye yazdım.



Eleştirinin başladığı yer, dün yaptıklarının yüzde 10'unu bile göstermemesi… Oyuncu "Ben buradayım" diyen klasıyla, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini kucaklamasıyla yüceldi bu maçta. Tadic ve Dzeko iyi sinyaller vermediler. Cengiz attığı gollerin yanı sıra Dzeko'yu da sürekli aradı. Doğrusu; takım hep O'nu görmeye çalıştı. Kuvvetli de değildi, formda da. Tadic, şu penaltı işinden vazgeçmeli. İsmail Kartal arkasında duruyor. Doğrusunu da yapıyor. Ama kaçan, ya da kaçmak üzereyken gol olan bu atışların şanssızlıkla alakası yok. Kötü penaltı atıyor Tadic. Rakip ceza alanına bu kadar çok giren bir takımın hemen her maç penaltı kazanması çok normal. Artık , "Acaba kaçıracak mı?" endişesi artık bitmeli. Dzeko oradayken, topun başına gitmeli. Hakem Volkan Bayarslan'ın gördüklerini analiz etmesi ile ilgili problemleri sürüyor. Uzatmalarda VAR hakemi de kendisine katıldı, İsmail Yüksek'e yapılan faulü veremedi. O yüzden kimse güvenmiyor onlara, her TFF – MHK tartışılıyor.