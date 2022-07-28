Yazık!

Böyle bir maçı anlatmak o kadar zor ki... Dinamo'nun kaleyi tutan tek şutu gol hanesinde... O ana kadar ceza alanına bile girmemişlerdi. Öncesinde Rossi'nin altı pastan dışarı giden, İrfan Can'ın direkte patlayan net pozisyonları vardı. King'in kaleciyi geçemediği veya kaleci Bushchan'ın kurtardığı penaltı veya 90'dan aldığı Szalai'nin kafa vuruşu...

Bunların önüne - arkasına İtalyan hakemin senaryosunu da ekleyebilirsiniz. Valencia'nın gol pası öncesindeki pozisyonuna faul çaldı.

Beşinci dakikada maçı bitirecekken Fenerbahçe, aynı hakemin maç içinde çok daha sertlerini devam ettiği temasları da izledik.

Faul olduğu bile tartışılacak iki pozisyondan sarı kart görerek oyun dışı kaldı İsmail Yüksek. Üç dakika sonrasında Dinamo'nun golü geldi.

Fenerbahçe defansının seyirciliği eşliğinde. Bütün bunlardan sonra çıkıp, "Lucescu'nun planları tuttu, kurt hoca" falan diye de yorumlar yapılır. Yukarda bahsettiklerimizden bir tanesi farklı olsaydı, "bunalım yaratma" uzmanı bu teknik adamın, tek planı raflardaki tozlu yerine kalkacaktı. 10 kişi kaldılar. Oyunu değiştirsin diye alınan Emre Mor, 15 dakika sonra çıktı, başka bir hamle Bruma ile yapıldı. Gecenin yıldızıydı Bushchan, tek hatasında beraberlik golü geldi. 89'da uzatmaların düğmesine bastılar. Yorgun dakikaların peşine, Novak ve Serdar'ı kenara aldığımızda 25 yaşından büyük oyuncunun olmadığı 10 kişilik mücadele timi eklendi. İki topu direkten döndü Kiev'in 114'te de turu getiren golü attılar.

Güzel bir gala gecesi olacaktı halbuki. 50 bin hırslı taraftar, yeni hoca, yeni oyuncular, yepyeni bir heyecan. Önce daha şanslı olan, sonra da daha akıllı olan takımdı Dinamo Kiev. Elindeki turu ikram etti Fenerbahçeli oyuncular. Yazık...