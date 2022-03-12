Sistem nasıl temizlenir?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem atamalarıyla, hakem kararlarının yönetildiğini açıkladı aslında. Son kararlara da baktığımızda çok haklı. Sorun ile çözümü yan yana koyarak da kaosun nasıl bitirileceğini açıkladı. Esas farkı buydu. Koç'un altını çizdiği iki önemli nokta var. Birincisi, MHK Başkanı'nın "Akılları hür değildi" cümlesinden hareketle gönderilen hakemlerin yönettiği maçların tescil edilmeme noktasına gelmesi. Yani; lig sıralamasının tartışılır hale gelmesi. İkincisi; hakem atamalarının MHK'den bağımsız, performans kriterleri dikkate alınmayarak, başka dinamikler tarafından gerçekleştirildiğini, saptamalarla gösterdi. Fenerbahçe'nin hakem hatalarından kaybettiği puanların, bu atamalarla ilişkilendirmesi de ilginç. Federasyon'da ve yeni MHK'deki isimlerin süreç içinde hakemleri baskı altına alıp, taktir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullanmaya zorladıklarını ifade etti.

Daha önce Aziz Yıldırım'ın farklı cümleler ile söylediklerini, Ali Koç döneminde yaşadıkları ile tekrar vurguladı aslında. Sistemin değişmesi, MHK'nin liyakatı tartışılmayacak yabancı isimler tarafından yönetilmesi teklifi, aslında herkesin içindeki komplo teorilerini ve ayrıcalık isteklerini de aşağıya çeker. Türkiye bunu doğru tartışmalı. MHK başkanları gidiyor, hakemler kalıyor. Sonra yenisi yine tartışılıyor. Madem radikal bir karar verildi, yıpranmış hakemler gönderildi, Federasyon'da da aynı keskinlik ile değişim yapılmalı.