Çözüm üreten hoca şart!

"Sistem ve taktik bir yere kadar. Kenardan hakemleri ve gündemi de yönetmek zorundalar. Kulübün futbol direktörüne de ihtiyacı olacak"



Sadece Fenerbahçe değil, Süper Lig'de oynayan her takımın "çözüm üreten" teknik direktöre ihtiyacı var. Sistem, düzen veya taktik bir yere kadar. Sergen Yalçın ve Fatih Terim mücadelesinde gördük ki, kenardaki sorumlular hakemleri de, gündemi de yönetmek durumundalar. Yoksa VAR devreye giriyor veya girmiyor. Fenerbahçe'nin özelinde, güven verecek ve taraftarı umutlandıracak bir isim gerekiyor. Emre Belözoğlu Sivas maçını kazansa, "Şampiyon Hoca" olacaktı. Bu durumda yollar ayrılıyorsa, "keşke" denmeyecek bir kariyere ve performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Benitez ismini duyduğumda "tamam" demiştim. Ama yokmuş. Şu anda Lucian Favre ile ismi henüz gazetelere düşmeyen Portekizli bir isim arasında seçim yapılacağı haberi geldi.



OTURMUŞ BİR KADRO

Favre, Almanya'da yıldızını parlattı, Dortmund'da da tecrübe kazandı. İsviçreli oyunculardan iskelet kurduğunda da, pahalı bonservisleri M.Gladbach'a hediye etti. Kim gelirse gelsin, şanslı olacak. Artık oturmuş bir kadro var çünkü. Ali Koç parlayan oyuncularını satmayacağını da söyledi. Yani; yarışa uyum problemlerini çok yaşamadan girecekler. Bir de en az beş transferlik imkana da sahip olacak. Saha dışı ve rakip karakterleri ile ilgili ise ciddi bir ikinci ekibe ihtiyaç var. Gelen teknik adamı destekleyip, yönlendirecek ve analizleri doğru açıklayacaklar. Her şeyden önce arada güven tesis edilmesi gerek.



SALDIRIDAN KORUYACAK

Bu isim Samandıra ile yönetimin arasındaki köprüyü de kuracak, kamuoyunu bilgilendirecek ve sosyal medya trolleri üzerinden yapılacak saldırıları bertaraf ettiği gibi, sahadaki ve ekrandaki hakemlerin de "saldırısından" koruyacak. Herkes teknik adamı beliyor ama gördüğünüz gibi "Futbol direktörü" daha stratejik bir seçim olacak.