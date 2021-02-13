Yine oyuna geldiler

Kupaya veda sonrası senelerin filmi vizyona girdi: Erol Bulut istifa. Aynı 'linci' Kocaman'a da Yanal'a da yapmışlardı. Biri 'defansif'ti, diğeri değişiklikleri doğru yapmıyordu, Bulut ise 'acemi'...



Bir öfke dili, bir küçümseme, bir umutsuzluk sormayın gitsin. Çünkü oyuna geldiler, öfke selindeler.



Tam potaya girmişken, kaosa bir kibrit daha çakıp, yangının sorumlusu olanlara aklı kim veriyor?



Fenerbahçe, Başakşehir'e elenince, birdenbire geçen senelerin filmi yeniden vizyona girdi; "Erol Bulut istifa"... Bu tepki selinin suyunu Fenerbahçe taraftarları oluşturuyordu. Aynı "linçi" Aykut Kocaman'a da, Ersun Yanal'a da yapmışlardı. Biri "defansif"ti, diğeri değişiklikleri doğru yapmıyordu, Erol Bulut da "acemi"... Takımın oyun planı yoktan başladılar, "Böyle mi oynar"dan devam ettiler. Hatta Mehmet Yozgatlı'nın Mesut Özil'e taktik tahtası üzerinde bili vermesi bile eleştirildi, "Vay efendim Dünya Yıldızı'na yardımcı hoca mı taktik verirmiş" diye... Bir öfke dili, bir küçümseme, bir umutsuzluk sormayın gitsin. Çünkü oyuna geldiler... "Öfke selindeler" dedik, ama barajın kapağını kim açıyor, sorgulamadılar. Sanki Fenerbahçe ilk defa eleniyor kupadan. Üstelik 10 kişi kaldığı maçta 80 dakikada rakibi ile de başa baş mücadele etmiş, eşitliği sağlamış, defansif hataları ile de yenildiği halde.



80 DAKİKA 10 KİŞİ BAŞA BAŞ OYNADI

Hâlbuki ligde rakipleriyle aynı puanda. Üstelik ikisine de yenildiği halde. Geride 17 maç var. İyi transferler yapılmış, önemli oyuncular (Gustavo - Pelkas) sakatlanmış, kalan haftalarda çok daha kaliteli bir kadro ve oyun vaat ediliyor, ama Fenerbahçe taraftarı takımını -hocasını- silip atıyor. Oynanan futbol elbette keyif verici değil. Tribünler boşken hiçbir takımın böyle bir endişesi yok zaten. Şampiyon olacaklarsa kazanacaklar. Klasik "1-0" sistemine geri döndüler. "Yok" denilen oyun planında aslında "akıllı oynayın" yazıyor. Çünkü sezon başı tek kale yaptıkları maçlarda yenilgiler aldılar. Defans hatalarını düzeltemediler. Zaman içinde onarım yaparken, direkt çözümü de dengeli oyunda buldular. Mesut Özil takıma bu yüzden alındı. Ön taraftaki kaosu çözüp, ataklarda daha etkili organizasyonlar üretmesi için. Ligin en çok gol atan üç takımından biri için, "Niye santrfor alınmadı" denmez. Santrforlar var, formda değiller. Ama bütün bunları düşünmeyen, "O gitsin, başkası gelsin" diyerek, Samatta'nın birden bire gol kralı olacağını, Mert Hakan'ın her şutunda kaleyi bulacağını veya orta sahada kimsenin top kaptırmayacağını sananlar var. Bu umutsuzluğu, şampiyonsuzlukla geçen altı sezondan sonra "yine mi?" sorusunu paniğe çevirten o baraj kapağını açan eller kimler?



3 SANTRFOR VAR SADECE FORMSUZLAR

Tam potaya girmişken, kaosa bir kibrit daha çakıp, yangının sorumlusu olanlara aklı kim veriyor? Fenerbahçe taraftarı bir kez daha oyuna geldi. Futboldan mutsuz olabilirler, ama doğruları iyi tartsınlar. Merak etmesinler; Samandıra'da yanlış giden bir şeyler olursa biz duyarız, yazarız, söyleriz, uyarırız.



YAPMA FATİH HOCA

Arda Turan'a, soyunma odası görüntüleri nedeniyle iki maç ceza verildi. Fatih Terim kupa maçı öncesinde, "Her halde benim adım geçiyor diye böyle bir şey yaptılar" diyerek kararı eleştirdi. İki kız çocuğu sahibi, torunlarını kucağında gezdiren Fatih Hoca, Arda Turan'ın oradaki ifadelerini "normal" buluyorsa, o ifadeleri kendisine övgü olarak alıyorsa ve "Bana küfredenleri tespit ettim. Hesaplaşacağım" diyerek gösterdiği haklı tepkinin peşine bu normalleşmeyi koyuyorsa, bitmişiz. Torunu söylese azarlayıp, kınayacağı bir durumda, "Ne yapmış ki..." havalarındaysa, onu dinleyen gençler evlatlarına hangi terbiyeyi verecekler. Çok üzüldüm, şaşırdım.



MESUT FORMAYI ALDI

Fatih Karagümrük maçını "kriz" ortamına çeken gelişmeler malum. 23 maçlık periyotta artık kadrodan neler bekleneceği de iyi anlaşıldı. Fenerbahçe bugün Mesut Özil ile birlikte ilk maçına başlayacak. Oyunda nelerin gelişeceğini, dünya yıldızı bir oyuncunun çevresindekilerin performansını nasıl değiştireceğini, kadronun özgüveninin nasıl gelişeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Mesut Özil'le farklı bir Fenerbahçe göreceğiz.