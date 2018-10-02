Yeni yabancı en büyük hata olur – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    yabancı en büyük hata olur

    maçlarının ardından Cocu ile bir gelecek olmadığı esasında anlaşıldı. Yönetim doğal olarak sabretti. Çünkü transfer dönemi bitmemişti. Ancak takım tamamlandıktan sonra da, hadi skorları geçtim, oyunda hiçbir gelişme olmadı. Taktik disiplin yok, bunun yerine oyuncu özverisi ve içgüdüsü maçı yönlendiriyor. Cocu ile devam etmek ligden vazgeçmek anlamına gelir. Derhal Fenerbahçe dinamiklerine hakim, ligi tanıyan ve 'u 6 yıllık modelini uygulayabilecek bir teknik heyet gerekli. bir yabancı en büyük hata olur. veya hem tribünleri bir araya toplayıp, hem de bu genç gruba 'de bu işin oyun değil, 'savaş' olduğunu anlatacaktır.

    Gürcan Bilgiç - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN