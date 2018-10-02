Yeni yabancı en büyük hata olur

Benfica maçlarının ardından Cocu ile bir gelecek olmadığı esasında anlaşıldı. Yönetim doğal olarak sabretti. Çünkü transfer dönemi bitmemişti. Ancak takım tamamlandıktan sonra da, hadi skorları geçtim, oyunda hiçbir gelişme olmadı. Taktik disiplin yok, bunun yerine oyuncu özverisi ve içgüdüsü maçı yönlendiriyor. Cocu ile devam etmek ligden vazgeçmek anlamına gelir. Derhal Fenerbahçe dinamiklerine hakim, ligi tanıyan ve Ali Koç'u 6 yıllık modelini uygulayabilecek bir teknik heyet gerekli. Yeni bir yabancı en büyük hata olur. Ersun Yanal veya Aykut Kocaman hem tribünleri bir araya toplayıp, hem de bu genç gruba Türkiye'de bu işin oyun değil, 'savaş' olduğunu anlatacaktır.